Peste 20 de persoane au fost rănite după ce un elefant a devenit violent la un festival religios din India

Peste 20 de persoane au fost rănite, dintre care două grav, miercuri dimineaţă, când un elefant a devenit violent în timpul unui festival religios din statul Kerala, în sudul Indiei, a anunţat poliţia, transmite agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.



Incidentul s-a produs la Tirur, în districtul Malappuram, la aproximativ 350 de kilometri nord de Thiruvananthapuram, capitala statului Kerala.

„Astăzi devreme, la sfârşitul festivităţilor anuale de patru zile de la BP Angadi, un elefant a devenit violent şi a atacat mulţimea din faţa sa. Elefantul a prins un bărbat de picior şi l-a învârtit cu sălbăticie înainte de a-l azvârli în mulţime", a declarat un reprezentant al poliţiei.



„Incidentul a stârnit panică şi o situaţie de tip busculadă, în care peste 20 de persoane au fost rănite", a precizat el.

Chaos at Puthiyangadi Festival: Rampaging Elephant Injures 17



A terrifying incident unfolded during the Puthiyangadi festival in Kerala, India, when an enraged elephant charged into the crowd. The sudden attack left 17 people injured, with one individual reportedly in critical… pic.twitter.com/QjlUbgyppt