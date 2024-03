Un pod de 3 kilometri s-a prăbușit în apă, cu tot cu oameni și mașini, după ce a fost lovit de o navă, în orașul Baltimore din SUA. Momentul a fost filmat

Update 10:10 Un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Baltimore a confirmat că prăbușirea podului din Baltimore este un "eveniment cu victime în masă".

Numărul victimelor nu a fost confirmat încă, dar vă vom aduce în scurt timp ultimele noutăți.

Știrea inițială: Un pod din orașul american Baltimore s-a prăbușit în întregime în râul Patapsco, după ce a fost lovit de o navă cargou de tip portcontainer.

Departamentul de pompieri din Baltimore se află în prezent la fața locului. Aceștia spun că șapte persoane și mai multe vehicule au căzut în apă când podul s-a prăbușit.

Pompierii spun că un vas mare a lovit o coloană a podului Francis Scott Key Bridge în jurul orei 01:30 ET (05:30 GMT)

Videoclipurile de pe rețelele de socializare arată podul căzând în apă, la începutul acestei dimineți.

