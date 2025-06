Războiul miliardarilor: Imperiul lui Musk riscă să se prăbușească din cauza scandalului cu Trump. „Nu te pui cu președintele”

Cearta cu Trump îl costă scump pe Elon Musk. Foto: Getty Images

Decizia lui Elon Musk de a-l sprijini pe Donald Trump a fost greu de înțeles. Însă modul brusc și agresiv în care s-a distanțat de președinte este și mai surprinzător.

Fiind un apropiat al lui Trump, Musk a afectat inevitabil imaginea Tesla – cea mai valoroasă companie a sa și un brand vizibil în rândul consumatorilor americani, mai ales prin vehiculele electrice scumpe pe care le produce, relatează CNN.

Mai întâi, Musk și-a îndepărtat clienții de bază – democrații de pe coasta de est și de vest – sprijinindu-l public și financiar pe Trump. Apoi, a criticat în termeni duri politicile administrației federale.

Relația sa cu Trump s-a deteriorat recent, culminând cu schimburi dure de replici în social media. Musk a numit legea promovată de Trump o „abominație dezgustătoare”, iar Trump a replicat că Musk suferă de „sindromul anti-Trump”. Musk a contraatacat, spunând: „Fără mine, Trump ar fi pierdut alegerile”.

Rezultatul: acțiunile Tesla au scăzut cu 14% joi, ceea ce a însemnat o pierdere de aproximativ 152 de miliarde de dolari din valoarea companiei și 34 de miliarde din averea lui Musk, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Deși acțiunile au revenit ușor vineri dimineață, ruptura pare să continue. Trump a declarat că „nici măcar nu se mai gândește la Elon” și că nu intenționează să mai vorbească cu el.

Probleme din toate direcțiile. Acționarii Tesla sunt îngrijorați

Pe de o parte, Musk riscă să piardă susținerea alegătorilor lui Trump, care ar fi fost potențiali cumpărători. Pe de altă parte, imaginea Tesla s-a politizat, iar brandul s-a polarizat.

Un studiu recent arată că implicarea politică a lui Musk a afectat imaginea publică a Tesla și a dus la consumism partizan – clienții aleg sau resping produsele în funcție de orientarea politică.

În plus, Tesla are nevoie de aprobări guvernamentale pentru tehnologia sa de conducere autonomă și de acces la subvenții. Alte companii ale lui Musk, cum ar fi SpaceX sau Neuralink, depind și ele de contracte și aprobări federale. Or, Trump a amenințat deja că ar putea anula aceste contracte: „Cea mai simplă cale de a economisi miliarde este să întrerupem subvențiile și contractele lui Elon”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

„Nu te pui cu președintele”

Analiștii consideră că Musk a făcut o greșeală gravă, ca lider de companie expusă publicului larg.

„Este greu de înțeles de ce Musk îl atacă atât de dur pe Trump. E o cale riscantă”, a spus Dan Ives, analist la Wedbush Securities.

„Niciodată să nu pornești un război cu președintele SUA. Va exista mult 'foc colateral' care îți va afecta afacerea”, a adăugat Bill George, fost CEO și profesor la Harvard Business School.

Un alt expert, Jeffrey Sonnenfeld de la Yale, a comparat situația cu o ceartă între „doi șefi mafioți care acum încearcă să se distrugă reciproc”.

În concluzie, această criză arată pericolul implicării directe a liderilor de companii în politică partizană. După cum a spus George: „Poți fie să lucrezi în guvern, fie să îți conduci afacerea. Nu le poți face pe ambele.”

Cât de mult rău i-ar putea face Donald Trump lui Elon Musk?

Acțiunile Tesla au crescut semnificativ după alegerile prezidențiale din noiembrie, investitorii fiind convinși că Donald Trump urma să-i facă favoruri majore celui mai mare susținător financiar al său, Elon Musk, CEO-ul Tesla. Dar Trump are, de asemenea, puterea de a provoca daune serioase afacerilor lui Musk.

Acesta este unul dintre motivele pentru care acțiunile Tesla (TSLA) au scăzut cu 14% joi, în urma unei dispute publice și agresive între Trump și Musk.

Însă nu doar Tesla este expusă. SpaceX, compania spațială a lui Musk, se bazează pe contracte guvernamentale pentru o parte semnificativă din veniturile sale. Iar toate companiile lui Musk – Tesla, SpaceX, platforma de social media X, compania de inteligență artificială xAI și Neuralink – sunt supuse reglementărilor federale.

Pe lângă asta, Musk se confruntă și cu posibile investigații din partea autorităților, inclusiv Comisia pentru Valori Mobiliare (SEC), care analizează dacă a încălcat regulile când și-a cumpărat pachetul inițial de acțiuni în X (fostul Twitter), înainte de lansarea ofertei de preluare.

Joi, Trump a sugerat că ar putea merge mai departe cu astfel de acțiuni, postând pe rețeaua sa Truth Social: „Cea mai ușoară cale de a economisi miliarde de dolari din buget este să încetăm subvențiile și contractele guvernamentale ale lui Elon. Întotdeauna m-am mirat că Biden nu a făcut-o!”

Musk i-a răspuns pe platforma X: „Devine din ce în ce mai amuzant”, urmat de: „Hai, încearcă, fă-mi ziua mai bună”.

Tesla, dependentă de politici și subvenții de a stat

Tesla are puține contracte directe cu guvernul, dar este influențată de politici federale importante. De exemplu, creditul fiscal de 7.500 de dolari pentru cumpărătorii de mașini electrice le permite producătorilor, inclusiv Tesla, să mențină prețuri mai mari – ceea ce a adus companiei miliarde anul trecut.

În plus, Tesla a raportat venituri de peste 8 miliarde de dolari în ultimii șase ani din vânzarea de „credite de emisii” altor producători auto, pentru a-i ajuta să respecte standardele federale și de stat privind poluarea. Trump a promis că va relaxa aceste reguli și că va elimina dreptul statelor de a impune propriile norme, ceea ce ar putea distruge complet piața pentru aceste credite.

Potrivit unei note trimise joi de JPMorgan clienților săi, pierderea creditului fiscal ar însemna pentru Tesla o pierdere de 1,2 miliarde de dolari anual, iar dispariția vânzărilor de credite de emisii alte 2 miliarde.

Musk a afirmat că viitorul dezvoltării Tesla depinde de lansarea unui serviciu de taxiuri autonome, fără șofer. Actualul sistem „Full Self Driving” (FSD) necesită totuși un șofer prezent. Lansarea oficială a serviciului este programată în Austin, Texas, luna aceasta. Musk recunoaște că planurile ar putea fi blocate de reglementările guvernamentale.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a deschis deja investigații privind accidentele în care au fost implicate mașini Tesla echipate cu FSD. Mulți susținători ai Tesla sperau că aceste investigații vor fi închise de o administrație Trump favorabilă companiei.

SpaceX: indispensabilă, dar vulnerabilă

SpaceX a primit 15,2 miliarde de dolari în contracte de la NASA și 5,8 miliarde de la Departamentul Apărării, plus alte milioane de la alte agenții federale, potrivit USASpending.gov.

Chiar dacă Trump ar dori să întrerupă aceste contracte, realitatea este că SpaceX este greu de înlocuit. De exemplu, Boeing, singura altă companie capabilă să transporte astronauți spre Stația Spațială Internațională, a întâmpinat probleme la singura sa misiune cu echipaj din 2023. Nava Starliner a trebuit să se întoarcă fără astronauți, care au rămas blocați pe orbită timp de nouă luni în loc de câteva zile.

Totuși, SpaceX este supusă supravegherii NASA și FAA, iar serviciul său de internet prin satelit, Starlink, așteaptă aprobări de extindere din partea FCC.