Trump și Musk se ceartă, policienii europeni se amuză: "Vezi, omule, politica e mai grea decât credeai"

După deteriorarea bruscă a relației dintre președintele american Donald Trump și miliardarul Elon Musk, joi, politicienii europeni s-au lăsat pradă unei emoții rare când vine vorba de Washington: Schadenfreude – un cuvânt german ce desemnează plăcerea resimțită în fața eșecului altuia", scrie Politico, care face o trecere în revistă a reacțiilor din partea unor lideri europeni, precum Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, la războiul dintre Trump și Musk.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a ilustrat perfect acest sentiment de origine germană amintit de Politico, reacționând pe X, rețeaua socială deținută de Musk:

"Vezi, omule, politica e mai grea decât credeai".

See, big man, politics is harder than you thought. https://t.co/2QMoCCPSgG

Comentariul a fost adresat direct miliardarului din domeniul tehnologiei ca răspuns la o postare din luna martie, în care acesta îl insultase pe Sikorski, numindu-l "omuleț", și sunându-i "să tacă".

Be quiet, small man.



You pay a tiny fraction of the cost.



And there is no substitute for Starlink.