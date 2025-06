Tottenham Hotspur l-a demis pe antrenorul Ange Postecoglou

Australianul Ange Postecoglou nu mai este antrenorul lui Tottenham Hotspur, a anunţat vineri clubul englez, la care joacă şi românul Radu Drăguşin, scrie Agerpres.



"În urma unei analize a performanţelor şi a unei analize aprofundate, Clubul poate anunţa că Ange Postecoglou a fost demis din funcţie", se arată pe site-ul oficial al Hotspur, care a câştigat pe 21 mai Europa League după finala cu Manchester United.



Postecoglou, care a venit în vara lui 2023 de la Celtic Glasgow, a plătit pentru parcursul dezastruos din ultima ediţie de campionat, încheiată pe locul 17, primul deasupra zonei retrogradării.

?? BREAKING: Ange Postecoglou has been sacked by Tottenham Hotspur. ?



Decision made by chairman Daniel Levy. pic.twitter.com/EucqUJT4my