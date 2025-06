Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 a zguduit Chile. Au avut loc alunecări de teren, zeci de mii de oameni au rămas fără curent electric

Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 a fost înregistrat vineri în regiunea Atacama din nordul Chile, fără a provoca victime, dar lăsând peste 20.000 de oameni fără curent electric, potrivit autorităţilor, notează AFP, potrivit Agerpres.

Seismul s-a produs la ora locală 13:15 (17:15 GMT), la 54 de kilometri sud de oraşul Diego de Almagro, potrivit Centrului naţional de seismologie.

Într-un mesaj pe contul său de X, preşedintele Gabriel Boric a scris că, "până în prezent, nu au fost raportate victime".

Imaginile din presa locală au arătat geamuri sparte şi fragmente de ziduri prăbuşite în oraşul Copiapo, la 800 de kilometri nord de capitala Santiago.

Damage reported in Copiapó, Chile after the M6.4 earthquake... pic.twitter.com/QdoRhVIRuS