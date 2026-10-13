Politico: Jordan Bardella și Santiago Abascal, șefii partidelor de extremă dreapta din Franța și Spania și-au „unit forțele” la Ceuta

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Francezul Jordan Bardella și spaniolul Santiago Abascal își unesc forțele înaintea unor alegeri care ar putea marca momente decisive pentru țările lor. Cei doi profită de vizita liderului extremei drepte franceze în Spania pentru a discuta despre strategia electorală și temele comune ale programelor lor politice, relatează Politico.

Spaniolii vor merge la urne pe 29 noiembrie, în cadrul unor alegeri anticipate în care Vox, principala formațiune naționalistă de dreapta din țară, speră să obțină câștiguri importante. Rassemblement National, aliatul său din Parlamentul European, speră că un rezultat bun al Vox va impulsiona extrema dreaptă la nivel european, în timp ce Marine Le Pen urmărește victoria în alegerile prezidențiale franceze de anul viitor. La rândul său, Bardella depune eforturi pentru consolidarea alianțelor europene ale partidului său.

Vizita de două zile a lui Bardella în Spania a început luni cu o oprire în exclava Ceuta, alături de liderul Vox, Santiago Abascal. În iulie, un aflux masiv de migranți a provocat haos în acest teritoriu și a reaprins dezbaterea politică privind migrația.

Aflat alături de Bardella la Ceuta, Abascal a declarat că prezența liderului extremei drepte franceze reprezintă „o dovadă că poate începe o nouă eră pentru cele două state” și a salutat „colaborarea dintre forțele patriotice”.

Alegerile anticipate din Spania „le vor permite spaniolilor să își exprime voința, așa cum alegerile prezidențiale franceze de peste câteva luni le vor permite francezilor să își recapete controlul asupra propriului destin”, a declarat Bardella, prezentând migrația drept o problemă existențială pentru ambele țări, ilustrată de criza din Ceuta din această vară.

Deplasarea la Ceuta, discutată încă din timpul verii de echipele celor doi lideri, a fost definitivată după convocarea alegerilor anticipate din Spania, săptămâna trecută. În discursul său, Bardella a lăudat și decizia prim-ministrei Italiei, Giorgia Meloni, de a introduce controale la frontieră pentru persoanele care sosesc din Spania, după criza din Ceuta.

Cele două partide au alianță la nivel european

Vox și Rassemblement National sunt în prezent aliate în cadrul grupului Patrioți pentru Europa din Parlamentul European și speră ca tot mai mulți reprezentanți ai lor să ajungă la guvernare în lunile următoare, în condițiile în care Spania, Franța, Polonia, Italia și Grecia vor organiza alegeri naționale.

Sondajul agregat al Politico arată că Vox ocupă în prezent locul al treilea, cu 18% din intențiile de vot, ceea ce ar permite partidului să obțină un număr considerabil de mandate suplimentare. Un rezultat bun al Vox l-ar transforma într-un partener esențial pentru formarea unei coaliții cu Partidul Popular, formațiunea de centru-dreapta aflată pe primul loc în sondaje.

Alegerile anticipate din Spania reprezintă „un moment important, deoarece o schimbare de guvern este acum posibilă”, a declarat Fabrice Leggeri, eurodeputat din partea RN, fost director al Frontex, înaintea deplasării la Ceuta, la care a participat și el.

Marți, Abascal și Bardella urmează să participe la reuniuni cu ușile închise pentru a discuta despre strategiile lor electorale. De asemenea, își vor prezenta reciproc echipele și vor face schimb de idei privind temele principale ale programelor lor politice, inclusiv locuințele, potrivit lui Thibaut François, secretarul general al delegației Rassemblement National la Bruxelles și consilier al lui Bardella.

Ambii lideri „lucrează pentru a ajunge la putere”, a spus François.

Cei doi vor lua cuvântul și la forumul de afaceri Nueva Economia de la Madrid, un eveniment de nivel înalt la care Abascal a fost invitat pentru prima dată să susțină un discurs.

Bardella a reușit deja să câștige teren în mediul de afaceri, devenind un invitat obișnuit la evenimente importante de acest fel.

Pentru el, vizita în Spania reprezintă și o ocazie binevenită de a se îndepărta de controversa din Franța provocată de dezvăluirile publicației de investigații Mediapart, potrivit cărora ar fi exprimat opinii antisemite în mesaje private trimise când avea 17 ani. Liderul extremei drepte franceze a negat în repetate rânduri acuzațiile.