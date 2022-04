Gala Premiilor Grammy și-a desemnat câștigătorii. Cine a câștigat premiul pentru cel mai bun cântec

În cadrul celei de-a 64-a ediţii Grammy, desfăşurată la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas, Silk Sonic și-a adjudecat, de asemenea, premiul pentru cea mai bună înregistrare a anului, acordată aceleiași piese.

Grupul de R&B format din artiştii Bruno Mars şi Anderson .Paak a dat pronosticurile peste cap, devansând alte nouă cântece, inclusiv "Drivers License" a Oliviei Rodrigo, cotată drept favorită pentru cel mai bun cântec al anului.

Trofeul Grammy pentru cel mai bun cântec al anului este acordat compozitorilor în timp ce premiul pentru cea mai bună înregistrare a anului este acordat interpreților, producătorilor şi inginerilor de sunet.

"We are" a câștigat trofelul pentru cel mai bun album.

Acest disc este creația lui Jon Batiste, un artist afro-american care, la 35 de ani, a înregistrat cu cele mai mari nume americane din industrie, de la Stevie Wonder la Prince și Willie Nelson.

Multi-instrumentist, dirijor, activist pentru drepturile civile şi compozitor laureat cu Oscar, Batiste a avut 11 nominalizări la cea de-a 64-a ediţie a Premiilor Grammy

În cadrul aceleiași ceremonii, Olivia Rodrigo a câștigat premiul pentru cel mai bun artist debutant dar și trofeul pentru cea mai bună interpretare solo pop, cu cântecul "Drivers license".

Grupul Foo Fighters a dominat categoriile rock, câștigând la categoriile cea mai bună interpretare rock ("Making a fire"), cel mai bun cântec rock ("Waiting on a war") și cel mai bun album rock ("Medicine at midnight").

Grupul Dream Theater a câștigat la categoria cea mai bună interpretare a unei piese metal ("The Alien") iar Tyler, the Creator și-a adjudecat trofeul pentru cel mai bun album rap ("Call Me If You Get Lost").

Trofelul pentry cel mai bun cântec rap i-a revenit piesei "Jail" (Kanye West featuring Jay-Z).

Foto: Silk Sonic