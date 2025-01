Putin le trimite soldaților ruși care mor în Ucraina cruciulițe inscripționate cu numele lui. I-a cerut lui Kirill să le sfințească

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit marți cu șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kirill, cu ocazia slujbei de Crăciun pe rit vechi, și i-a cerut acestuia să sfințească cruci cu inițialele sale pe care să le trimită generalilor care luptă în Ucraina, scrie Euronews.

Putin a cerut ca inițialele sale să fie gravate pe lanțurile crucilor distribuite comandanților unităților militare implicate în invadarea Ucrainei, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Cred că va fi o onoare pentru tovarășii noștri să primească aceste simboluri ale credinței, binecuvântate de Patriarhul Moscovei și al Rusiei în timpul slujbei din Ajunul Crăciunului”, a spus Peskov.

Patriarhul Kirill, la cererea lui Putin și în prezența acestuia, a săvârșit ritualul de binecuvântare pentru crucile și micile icoane destinate soldaților ruși.

