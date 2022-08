Război în Ucraina, ziua 160. Momentul în care militarii ucraineni distrug un tanc rusesc cu sistemul Stugna-P

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Armata Ucrainei a bifat o nouă victorie. Un tanc rusesc a fost localizat cu ajutorul unei drone și apoi distrus de o rachetă lansată de sistemul Stugna-P. Iată imaginile.

#Ukraine: Ukrainian forces spotted a Russian Tank in a hidden/dug-in position with a drone, and hit it with a Stugna-P ATGM- it was destroyed it. pic.twitter.com/4XqhniF5KC