Război în Ucraina, ziua 169. ONU discută de urgență situația de la centrala nucleară Zaporojie, după moartea a 13 oameni în regiune​​​​​​​

Update 11 august 2022, ora 11:20 Locuitorii din Crimeea au format cozi imense pe drumuri în încercarea de a scăpa de pe insulă. Totul după ce mai multe bombe au explodat într-o bază militară rusească. Autoritățile de la Kiev au negat orice responsabilitate pentru seria de explozii și spun că în spatele acestora s-ar afla insurgenții locali.

Update 11 august 2022, ora 10:05 Mai multe imagini din satelit arată avioane de război ruseşti distruse la baza aeriană Saki din Crimeea, în urma exploziilor de la începutul acestei săptămâni, scrie BBC. La baza Saki din vestul Crimeei, condusă de ruşi, s-au produs marţi, cel puţin 12 explozii, iar o persoană a fost ucisă, relatează bbc.com.

Un oficial ucrainean, sub protecţia anonimatului, a declarat pentru New York Times că „aceasta a fost o bază aeriană de la care decolau în mod regulat avioane pentru atacuri împotriva forţelor noastre din teatrul de operaţiuni din sud”.

Oficialul nu a vrut să dezvăluie tipul de armament folosit în atac şi s-a rezumat doar la a spune că „a fost folosit un dispozitiv de fabricaţie exclusiv ucraineană”.

Deocamdată, Ucraina nu şi-a asumat oficial responsabilitatea atacului, dar aceste noi dovezi sugerează posibilitatea unui lovituri ţintite, scrie bbc.com.

Before and after. Saky/Novofedorivka Russian military air base pic.twitter.com/14Y9tz1MId — Paul Jawin (@PaulJawin) August 10, 2022

Update 11 august 2022, ora 08:25 Separatiştii pro-ruşi au acuzat forţele ucrainene de bombardarea unei fabrici de bere din oraşul ocupat Doneţk, atac în urma căruia o persoană şi-a pierdut viaţa şi care a declanşat o scurgere de amoniac, conform informaţiilor difuzate de Interfax, transmite joi Reuters.

Ministerul pentru situaţii de urgenţă din autoproclamata Republică Populară Doneţk, susţinută de Rusia, a declarat că un obuz a lovit o linie de amoniac noaptea târziu, declanşând un incendiu care, la un moment dat, s-a întins pe o suprafaţă de 600 de metri pătraţi.

In the temporarily-occupied city of Donetsk, Ukrainian defenders destroyed a brewery used by the Russian fascist invaders to store ammunition.https://t.co/Y1SSfA2qFp pic.twitter.com/Mf6WMyGXnx — Michael MacKay (@mhmck) August 10, 2022

Imaginile Reuters de la faţa locului arată flăcări care luminează cerul deasupra unei părţi a oraşului, precum şi pompieri care poartă măşti. Într-o poză pare să se vadă un cadavru întins pe pământ.

Update 11 august 2022, ora 07:32 Forțele ruse bombardează Harkovul. Primarul Harkovului, Ihor Terehov, a raportat că patru atacuri ale rușilor asupra orașului au avut loc în jurul orei 4:28 a.m., ora locală. A fost lovită curtea unei clădiri rezidențiale din centrul Harkivului, însă nu au fost raportate victime în acest moment.

Update 11 august 2022, ora 06:45 Armata ucraineană va răspunde bombardamentelor ruşior, afirmă Zelenski.

Preşedintele Volodimir Zelenski le-a transmis cetăţenilor ucraineni, în timpul discursului de miercuri seară, că armata va răspunde bombardamentului rusesc asupra oraşului Marhaneţ, în urma căruia şi-au pierdut viaţa 13 persoane şi alte 10 au fost rănite.

„Forţele armate ale Ucrainei, serviciile noastre de informaţii şi agenţiile noastre de aplicare a legii nu vor lăsa fără răspuns bombardamentul rusesc de astăzi asupra regiunii Dnipropetrovsk”, a declarat liderul de la Kiev.



Update 11 august 2022, ora 00:01 Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite organizează, joi, o reuniune de urgență pentru a discuta situația centralei nucleare ucrainene Zaporojie, în legătură cu care Kievul şi Moscova se acuză reciproc că au bombardat-o.

Informația vine din surse diplomatice, citate de presa internațională.

O sursă apropiată președinției Consiliului de Securitate a precizat că reuniunea va avea joi, 11 august, la ora locală 15:00 (ora 22:00 în România).

O altă sursă de la sediul ONU din New York a menționat că reprezentanții celor 15 țări din Consiliul de Securitate se vor reuni joi după-amiază la cererea Rusiei, care dispune de drept de veto, la fel cu ceilalți patru membri permanenți, SUA, Regatul Unit al Marii Britanii, Franța și China.

China este țara care deține în luna august președinția Consiliului de Securitate.

Cel puțin 13 persoane au murit din cauza bombardamentelor în noaptea de marți spre miercuri în zona din jurul centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare astfel de centrală din Europa.

13 civilians were killed as a result of night #Russian shelling of Nikopol district, Dnipropetrovsk region. 11 people injured, 5 of them in critical condition.#StopRussianWar #ArmUkraineNow

? Valentyn Reznichenko pic.twitter.com/fPkILV2htM — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) August 10, 2022

Atac al Rusiei în apropiere de Zaporojie, într-o aparentă răzbunare pentru exploziile din Crimeea

Bilanțul provizoriu a fost comunicat de Valentin Reznicenko, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk.

Cei 13 civili au fost uciși în bombardamente lansate de forțele ruse la Nikopol și Marganeț.

Potrivit guvernatorului ucrainean, localitățile bombardate au avut parte de "o noapte îngrozitoare" iar echipele de intervenție au dificultăți în recuperarea cadavrelor victimelor dintre ruine.

Bombardamentele vin după un aparent atac al Kievlui asupra unei baze aeriene din Crimeea.

Miniștrii de Externe din G7 au cerut Moscovei să redea Kievului controlul centralei Zaporojie

Armata ucraineană nu și-a asumat acel atac, în timp ce Moscova a susținut că "a explodat muniția de aviație" de pe aerodromul militar.

Zonele vizate de ruși în Dinpropetrovsk se află la circa 20 de kilometri de centrala nucleară de la Zaporojie, pe celălalt mal al Niprului față de obiectivul nuclear.

Centrala însăși a suferit, în zilele din urmă, consecințele unor bombardamente pentru care Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc iar G7, grupul țărilor cel mai puternic industrializate, a cerut - printr-o declarație a miniștrilor de Externe - ca rușii să redea Kievului controlul acestui obiectiv nuclear.

