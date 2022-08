Război în Ucraina, ziua 168. ONU discută joi situația de la centrala nucleară Zaporojie | Armata Ucrainei i-a lăsat pe ruși fără cale ferată între Crimeea și Herson

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Update 10 august, ora 21:25 Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite organizează, joi, o reuniune de urgență pentru a discuta situația centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, pe care Kievul şi Moscova se acuză reciproc că au bombardat-o.

Informația vine din surse diplomatice, citate de presa internațională.

O sursă apropiată președinției Consiliului de Securitate a precizat că reuniunea va avea joi, 11 august, la ora locală 15:00 (ora 22:00 în România).

O altă sursă de la sediul ONU din New York a menționat că reprezentanții celor 15 țări din Consiliul de Securitate se vor reuni joi după-amiază la cererea Rusiei, care dispune de drept de veto, la fel cu ceilalți patru membri permanenți, SUA, Regatul Unit, Franța, China.

China este țara care deține în luna august președinția Consiliului de Securitate.

Cel puțin 14 persoane au murit din cauza bombardamentelor în noaptea de marți spre miercuri în zona din jurul centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare astfel de centrală din Europa.

G7, grupul țărilor cel mai puternic industrializate, a acuzat miercuri Moscova că pune în pericol regiunea ucraineană din jurul centralei Zaporojie și a cerut ca rușii să redea Kievului controlul acestui obiectiv nuclear.

Update 10 augst, ora 20:25 Creditorii externi ai Ucrainei au acceptat cererea Kievului de a îngheța timp de doi ani plăți în contul unor obligațiuni internaționale în valoare de circa 20 de miliarde de dolari.

Prin această derogare, guvernul de la Kiev evită intrarea în incapacitate de plată, relatează Reuters.

În contextul agresiunii ruse, creditorii internaționali ai Ucrainei nu întrevăd un acord de pace la orizontul următoarelor șase luni.

Prin urmare, aceștia au convenit să amâne plăți în conturile de capital și de dobânzi pentru 13 emisiuni de obligațiuni suverane ale statului ucrainean, care ajung la maturitate între anii 2022 și 2033.

Beneficiind de înțelegere din partea creditorilor, guvernul de la Kiev estimează că va reuși să economisească circa 5 miliarde de dolari în următoarele 24 de luni, în timp ce își gestionează atent resursele financiare pentru a face față efortului de război.

Update 10 august, ora 19:25 Forțele ruse nu mai pot folosi linia de cale ferată care leagă Crimeea de sudul Ucrainei.

O declarație în acest sens a fost făcută de Serghei Hlan, consilier al șefului administrației civil-militare din Herson.

Potrivit oficialului ucrainean, rușii nu mai pot utiliza calea ferată dintre Crimeea și regiunea Herson, o zonă ocupată în mare parte de forțele Moscovei încă de la începutul invaziei

"Aceasta ruta care trecea prin Kalanceak, Brilivka, până la gara Oleșki și peste podul de cale ferată, până în Herson", a arătat el, adăugând că o altă rută era dinspre Crimeea către orașul Melitopol.

"Acolo, ocupanții și-au dus trenurile, pe care le-au descărcat puțin mai departe de Novooleksivka, în districtul Ghenicesk. Un alt convoi cu echipament și muniție a fost distrus acolo, ieri", a precizat Serghei Hlan.

CNN a relatat, marți, că au avut loc explozii în zona Ghenicesk.

Update 10 august 2022, ora 17:25 Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova a fost arestată în Rusia.

Devenită celebră în întreaga lume după ce a întrerupt, în martie, emisia Pervîi Kanal cu un afiș împotriva ofensivei din Ucraina, Ovsiannikova a fost reținută miercuri, fiind acuzată de discreditarea armatei, potrivit avocatului său, Dmitri Zahvatov.

"Suntem în prezent cu anchetatorii. A fost deschisă o investigație împotriva Marinei Ovsiannikova pentru răspândirea de informații false despre armata rusă", a declarat Zahvatov pentru Agenția France-Presse.

El a declarat pentru site-ul de știri independent Meduza că acest caz este, probabil, legat de un protest pe care jurnalista l-a organizat luna trecută, ținând un banner pe care scria "Putin este un ucigaș, soldații săi sunt fasciști".

Dacă va fi condamnată, Ovsiannikova riscă până la 15 ani de închisoare.

Update 10 august 2022, ora 15.55. Reprezentanţii Energoatom spun că Vladimir Putin are un plan bine stabilit pentru centrala nucleară de la Zaporojie şi vrea să o conecteze la Crimeea, peninsula anexată în 2014 tot printr-o intervenţie militară.

Update 10 august 2022, ora 14.10. Bombardamentele continuă în regiunea Zaporojie, în apropierea centralei nucleare. Forţele Moscovei lovesc ţinte din zonă, inclusiv clădiri civile sau case.

Vasile Simileanu, analist militar, a explicat că astfel de atacuri, efectuate în zona centralei nucleare, nu pot afecta reactoarele centralei, având în vedere că acestea sunt construite tocmai pentru a face faţă unor explozii extrem de puternice.

Update 10 august 2022, ora 13.45. Mai multe case au fost distruse în Nikpol, un oraş situat pe râul Nipru, la sud-vest de Zaporojie. Cel puţin 11 oameni au murit, iar mulţi alţii au fost răniţi, printre care şi copii.

De asemenea, aproximativ o mie de locuinţe au rămas fără gaz.

Update 10 august 2022, ora 12.15. Pentru a reînnoi forţele care luptă în prima linie în războiul din Ucraina, Rusia a început să recruteze deţinuţi din închisorile aglomerate.

Deţinuţii primesc promisiuni de libertate şi bani pentru familii, iar mulţi dintre ei au acceptat oferta şi au plecat pe frontul din Ucraina, acolo unde sunt folosiţi "ca momeală în prima linie", notează CNN.

Update 10 august 2022, ora 11:30 Rusia înființează o nouă formațiune militară a forțelor terestre pentru războiul în Ucraina. Corpul 3 de Armată (3 AC) are cartierul general în Mulino, regiunea Nijni Novgorod, potrivit Ministerului britanic al Apărării. Se pot înrola bărbații cu vârsta de până la 50 de ani și doar cu studii medii. ”Un corp de armată rusă este format de obicei din 15-20.000 de soldați, dar probabil că va fi dificil pentru Rusia să aducă 3 AC la această capacitate, având în vedere nivelul limitat de entuziasm popular în privina voluntariatului”, a adăugat ministerul britanic al apărării.

Update 10 august 2022, ora 10:20 Bombardamentele rusești au continuat pe parcursul nopții în regiunea Zaporojia din sud-estul Ucrainei. Autoritățile ucrainene au confirmat un deces, potrivit Sky News.

Anatoliy Kurtev, de la Consiliul Municipal Zaporojia, a anunțat că rușii au „bombardat periferia" regiunii în primele ore ale dimineții.

El a precizat că cel puțin 30 de case au fost avariate, iar alte trei din comunitatea Kushugum au fost complet distruse.

Potrivit experților, bombardamentele din regiune sunt foarte periculoase deoarece în apropiere se află o centrală nucleară.

De altfel, unitatea a fost lovită de rachete în weekend-ul trecut. Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc pentru aceste atacuri.

Update 10 august 2022, ora 09:35 Noaptea trecută rușii au lansat un atac în districtul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk, iar 11 persoane au fost ucise și 13 rănite, informează președintele Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, citat de presa ucraineană.

"O noapte tragică... În districtul Nikopol, armata rusă a ucis 11 persoane, rănind 13. Inamicul a bombardat de două ori zona cu Grads. A trimis 80 de rachete prin zone rezidențiale. În mod deliberat și insidios lovit atunci când oamenii dormeau în casele lor", a spus el.

Potrivit lui Reznichenko, la Marganeț, 10 persoane au fost ucise, iar 11 au fost rănite. Zece sunt în spital, șapte dintre ele fiind în stare gravă, relatează sursa citată În oraș, au fost avariate peste 20 de clădiri înalte, un palat de cultură, o pensiune, două școli, o clădire a consiliului local și alte câteva camere administrative. Linia electrică a fost scoasă din funcțiune. De asemenea, electricienii au intervenit pentru a repara instalațiile electrice din oraș.

O femeie a murit în Vyshetarasovk. Casa ei a fost complet distrusă de o rachetă. În sat, 11 case particulare și conducte de gaz au fost avariate. Până la o mie de oameni au rămas fără gaz, mai preciează sursa citată.

"Cei doi au fost răniți. O femeie cu leziuni în spital. Starea ei este evaluată de medici ca fiind moderată. Soțul meu este tratat acasă", a adăugat el.

Informațiile nu au fost confirmate și de partea rusă până la publicarea acestei știri. Rusia susține mereu că nu atacă locuințele civililor, ci doar așezăminte militare.

Update 10 august 2022, ora 08:25 Războiul din Ucraina a început cu Crimeea și trebuie să se încheie cu eliberarea acesteia, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Președintele Ucrainei a vorbit marți la câteva ore după ce o serie de explozii au lovit baza militară Saky de lângă Novofedorivka, în vestul Crimeei.

Zelenski nu a menționat exploziile, dar și-a dedicat discursul peninsulei, spunând: „Crimeea este ucraineană și nu vom renunța niciodată la ea”.

„Nu vom uita că războiul rusesc împotriva Ucrainei a început cu ocuparea Crimeei. Acest război rusesc... a început cu Crimeea și trebuie să se încheie cu Crimeea - cu eliberarea ei”, a mai spus marți președintele Ucrainei.

Rusia a minimalizat exploziile, iar un consilier ucrainean de rang înalt a negat că Ucraina ar fi responsabilă.

Crimeea face parte oficial din Ucraina, dar a fost anexată de Rusia în 2014, după un referendum pe care comunitatea internațională îl consideră ilegitim. Mulți ucraineni consideră acest lucru ca fiind începutul războiului cu Rusia.

Update 10 august 2022, ora 07:00 Forţele armate ruse se pregătesc să racordeze centrala de la Zaporojie la Crimeea, peninsulă anexată de Moscova în 2014, relatează Agerpres. "Militarii ruşi prezenţi în centrala nucleară de la Zaporojie implementează programul (operatorului rus) Rosatom vizând racordarea centralei la reţelele electrice din Crimeea", a spus preşedintele Energoatom, Petro Kotin, la televiziunea ucraineană.

Update 10 august 2022, ora 00:01 O persoană a murit și mai multe au fost rănite într-o serie de explozii de proporții care au zguduit, marți, zona unei baze aeriene militare ruse din peninsula ucraineană Crimeea, anexată în 2014.

Agenția rusă de stat Ria Novosti citează Ministrul Apărării de la Moscova, potrivit căruia ar fi explodat muniție de aviație.

"În jurul orei 15.20, mai multe elemente de muniție de aviație au explodat pe teritoriul aerodromului 'Saki' din apropierea localității Novofedorivka", se arată în comunicat ministerului.

Versiunea este ridiculizată pe internet, unde comentatorii arată că imensele explozii s-au produs simultan, și nu consecutiv, ca în cazul elementelor de muniție care detonează accidental.

This video shot near the Novofedorivka air base in Crimea show two practically simultaneous, separate explosions. The Russian claim that there was an explosion of ammunition at the base, causing secondary explosions, is thus likely false. pic.twitter.com/Irnin3JQQY