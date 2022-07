Război în Ucraina, ziua 138 | Volodimir Zelenski a ordonat armatei să recucerească zonele de coastă "vitale pentru economia ţării"

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Oleksiy Reznikov, ministrul Apărării din Ucraina, a anunţat, într-un interviu, că preşedintele Volodimir Zelenski a ordonat armatei ucrainene să recucerească zonele de coastă vitale pentru economia ţării.

⚡️Reznikov: Zelensky had ordered Ukraine’s army to liberate Ukraine's coast.



Defense Minister Oleksiy Reznikov said in an interview that President Volodymyr Zelensky had ordered Ukraine’s army to “retake occupied coastal areas which are vital to the country’s economy.”