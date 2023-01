Război în Ucraina, ziua 324. "Ochii din cer" ai NATO ajung în România și monitorizează războiul Rusiei în Ucraina

Război în Ucraina, ziua 324. Belarus ar putea intra în războiul cu Ucraina în cazul în care Kievul decide să „invadeze” oricare dintre cele două țări, a declarat un oficial al Ministerului rus de Externe.

Sursa foto: Getty images

Cele mai importante evenimente din ultimele ore:

"Ochii din cer" ai NATO ajung în România și monitorizează războiul Rusiei în Ucraina

Fost deputat rus: "Putin va fi ucis înainte de următoare aniversare, pentru a nu ajunge la Haga"

Ursula von der Leyen: "Rusia a tăiat 80% din livrările de gaz către Uniunea Europeană"

Trupele ucrainene s-ar afla încă la marginea orașului Soledar, anunță o sursă ucraineană pentru CNN

CNN transmite că forțele ucrainene se retrag din Soledar

Rusia anunță că a "eliberat" orașul ucrainean Soledar

Finlanda ar putea dona Ucrainei tancuri Leopard 2

Belarus ar putea intra în conflictul cu Ucraina dacă este „invadat”

Peste 700 de militari ruși au fost „lichidați” în ultimele 24 de ore

Peste 500 de civili sunt captivi în Soledar, inclusiv 15 copii, susține Ucraina

Exercițiile militare comune au fost concepute pentru a descuraja escaladarea, susține Rusia

Rusia trimite nave de război spre Sevastopol

Zelenski anunță că apărătorii ucraineni din Soledar și Bahmut vor fi aprovizionați în mod prioritar cu armament

Parlamentarii cancelarului german Olaf Scholz optează pentru negocieri cu Rusia

Propaganda rusă publică un clip în care Vladimir Putin șterge pe jos cu vicepremierul guvernului de la Moscova

Update 22:30 Rafael Grossi, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), se va deplasa în Ucraina săptămâna viitoare şi va instala experţi pentru monitorizarea situaţiei la toate centralele nucleare, informează postul de televiziune CNN.

"Directorul general Rafael Mariano Grossi se va deplasa în Ucraina săptămâna viitoare pentru a stabili o prezenţă permanentă pentru siguranţa nucleară, cu experţi de siguranţă la toate centralele atomo-electrice ale ţării, intensificând semnificativ eforturile Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică pentru a contribui la evitarea unui accident nuclear în cursul actualului conflict militar", a comunicat vineri seară Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică.

AIEA a instalat deja experţi de siguranţă la Centrala nucleară ucraineană Zaporojie, aflată sub controlul armatei ruse.

Vor fi staţionaţi experţi la Centrala nucleară Hmelnîțkîi, în vestul Ucrainei, dar şi la Centrala Nucleară Sudul Ucrainei, la complexul atomic Rivne şi la locul fostei centrale nucleare Cernobîl, izolată după accidentul nuclear din 1986.

"Menţin determinarea de a face o realitate cât mai rapid posibil zona de protecţie atât de mult necesară. Consultările mele cu Ucraina şi Rusia înregistrează progrese, deşi nu atât de rapid cum ar trebui. Rămân optimist că vom putea conveni asupra implementării unei astfel de zone în curând", a declarat Rafael Grossi.

Update 20:30 Statele Unite vor continua asistenţa militară şi economică destinată Ucrainei, în contextul invaziei militare a Rusiei, i-a transmis vineri secretarul de Stat, Antony Blinken, ministrului de Externe din Ucraina, Dmitro Kuleba.

"Secretarul de Stat Antony Blinken a vorbit astăzi cu ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba. Cei doi s-au concentrat pe continuarea asistenţei consistente în materie de securitate şi la nivel economic dincolo de prima aniversare, în februarie, a invaziei neprovocate a Rusiei în Ucraina", anunţă Departamentul de Stat de la Washington, potrivit unui comunicat postat pe site-ul propriu şi vizualizat de agenţia MEDIAFAX.

Antony Blinken "a evidenţiat menţinerea în mod neclintit a susţinerii pentru Ucraina, lucru demonstrat prin furnizările recente de echipamente antiaeriene avansate şi vehicule militare din stocurile Statelor Unite".

"Am avut o discuţie cu secretarul de Stat american, Antony Blinken, despre modalităţile de intensificare a sprijinului american şi internaţional pentru Ucraina. Am evidenţiat necesitatea ca Ucraina să primească tancuri de tip occidental. Am discutat şi despre noi sancţiuni împotriva Rusiei. Suntem recunoscători pentru sprijinul SUA faţă de Ucraina", a declarat Dmitro Kuleba, ministrul de Externe de la Kiev, într-un mesaj postat pe Twitter.

Update 20:00 Unul dintre cei mai importanți lideri ai opoziției ruse în exil, fost deputat în Duma de Stat între anii 2007 și 2016, anunță sfârșitul liderului de la Kremlin.

Ilia Ponomarev, singurul membrul al Parlamentului rus care a votat împotriva anexării Peninsulei Crimeea în 2014, crede că dispariția sprijinului pentru Vladimir Putin și teama de un potențial proces pentru crime de război vor duce la asasinarea președintelui rus de către cei aflați în imediata sa apropiere.

"Puterea lui Putin stă în poziția sa de bărbat alfa, de persoană văzută ca invincibilă. 2022 a fost anul în care această poziție a început să scadă. Prognoza mea rămâne că nu își va vedea următoarea zi de naștere. Visul meu personal este, evident, să-l văd la Haga (la Curtea Penală Internațională), dar nu cred că se va reuși asta. Cei din jurul lui nu vor permite, pentru că mărturia lui poate fi foarte periculoasă pentru ei. Va fi ucis", spune Ilia Ponomarev într-o declarație pentru Newsweek, citată de Antena 3 CNN.

Fostul deputat trăiește în prezent în Ucraina, unde conduce o mișcare cu care speră să ajute la transformarea Rusiei într-un stat democratic.

Vladimir Putin ar urma să împlinească 71 de ani în octombrie anul acesta, dacă premoniția fostului parlamentar rus nu se va împlini.

Update 19:00 Avioanele de recunoaștere AWACS, pe care Alianța Nord-Atlantică a anunțat că le trimite în țara noastră, pot localiza orice aparat de zbor sau navă la o distanță de până la 400 de kilometri.

Trei avioane AWACS pot scana, împreună, întreg spațiul european al NATO.

Avioanele sunt construite să poată zbura mai mult de 10 ore și să fie alimentate în aer.

Ele pot realiza fotografii radar de 30 de grade cu eventuale amenințări iar informația este distribuită instantaneu avioanelor de luptă sau altor unități militare NATO.

Aparatele AWACS vor sosi marți la baza de la Otopeni, fiind deservite de 180 de militari ce vor fi desfășurați acolo.

În zilele următoare, aceste aparate, cunoscute drept "ochii din cer ai NATO", vor începe să facă zboruri de recunoaștere deasupra teritoriului aliat, într-o misiune programată să dureze câteva săptămâni.

"Câtă vreme războiul ilegal al Rusiei în Ucraina continuă să amenințe pacea și securitatea în Europa, nu trebuie să existe nicio îndoială cu privire la hotărârea NATO de a apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat.

AWACS poate repera aeronave la sute de kilometri distanță, ceea ce face ca aceste aparate să reprezinte o capacitate-cheie pentru descurajarea și postura de apărare a NATO.

Mulțumesc României pentru găzduirea AWACS, ceea ce aduce o contribuție importantă la avertizarea noastră timpurie", a comunicat Oana Lungescu, purtător de cuvânt al NATO.

Update 18:00 Uniunea Europeană trebuie să sporească în continuare presiunea asupra Rusiei şi să sprijine Ucraina, a declarat vineri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"Trebuie să menţinem creşterea presiunii pe Rusia şi vom continua, evident, sprijinul nostru nezdruncinat pentru Ucraina", a spus şefa executivului european într-o conferinţă de presă comună cu premierul suedez Ulf Kristersson la Kiruna, în nordul Suediei.

În ţara care a preluat la 1 ianuarie preşedinţia semestrială a Consiliului UE, Ursula von der Leyen a menționat că, de la începerea războiului din Ucraina, Rusia a tăiat 80% din livrările de gaz către Uniunea Europeană, însă blocul comunitar a compensat prin diversificarea surselor de energie.

"A fost depusă o muncă dificilă. Preţul gazului este acum mai mic decât înainte de invazia Rusiei", a arătat von der Leyen.

Update 16:00 Un soldat ucrainean staționat în orașul Bahmut a declarat pentru CNN că unitățile ucrainene se află încă la marginea Soledar, localitate minieră a cărei capturare a fost anunțată vineri de Moscova, relatează CNN

"Parașutiști din Brigăzile 77 și 46 se află încă la marginea de vest a orașului Soledar”, a declarat Taras Berezoveț, căpitan în cadrul Brigada I a Forțelor Speciale ucrainene.

Potrivit acestuia, rămânerea militarilor ucraineni în Soledar nu ar avea sens din punct de vedere militar, deoarece orașul a fost "complet distrus".

O decizie de retragere va fi luată în zilele următoare, a anticipat el.

CNN a relatat la mijlocul zilei de vineri că trupele ucrainene părăsesc Soledar în ceea ce pare a fi "o retragere organizată".

Update 14:39 Afirmațiile conform cărora trupele ruse au cucerit orașul Soledar nu sunt adevărate, spune un oficial militar ucrainean.

Serghei Ceravatîi, purtătorul de cuvânt al Grupului Estic al Forțelor Armate ucrainene, a declarat că "luptele continuă" în oraș.

Și Ganna Maliar, adjuncta ministrului ucrainean al Apărării, a comunicat că "noaptea a fost fierbinte" în Soledar, în contextul luptelor intense.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, Soledar ar fi fost capturat în seara zilei de 12 ianuarie iar trupele Moscovei ar fi eliminat, "doar în ultimele trei zile", peste 700 de militari ucraineni și ar fi distrus "peste trei sute de unități de armament" ale forțelor Kievului.

O echipă a CNN aflată la mică distanță de Soledar a relatat că în zonă au loc tiruri de mortiere și rachete.

Corespondentul Ben Wedeman și membrii echipei sale se află la circa 4 kilometri de oraș și semnalează că ucrainenii își scot trupele din Soledar în ceea ce pare a fi o operațiune organizată de retragere.

"Nu se manifestă panica printre soldații ucraineni", notează corespondentul CNN.

Update 13:20 Trupele ruse au "eliberat" orașul minier Soledar din estul Ucrainei, aprig disputat în ultimele zile între forțele Moscovei și cele ale Kievului și unde au fost semnalate mari pierderi umane de ambele părți.Anunțul a fost făcut, vineri, de Ministerul rus al Apărării, citat de CNN.

Potrivit sursei citate, orașul a fost "eliberat" în cursul serii de 12 ianuarie.

De cealaltă parte, ministrul ucrainean adjunct al Apărării a comunicat, vineri dimineață, că în cursul nopții au avut loc "lupte intense" în Soledar.

Potrivit ministerului rus, preluarea controlului de către trupele Moscovei în acest oraș "face posibilă întreruperea rutelor de aprovizionare pentru trupele ucrainene din Bahmut".

Trupele ruse "au efectuat continuu lovituri concentrate asupra pozițiilor Forțelor Armate ale Ucrainei din oraș, blocând transferul de întăriri, furnizarea de muniție, precum și încercările inamicului de a se retrage pe alte linii de apărare", se spune într-un comunicat al ministerului de la Moscova.

Potrivit instituției ruse, trupele Moscovei ar fi eliminat, "doar în ultimele trei zile", peste 700 de militari ucraineni și ar fi distrus "peste trei sute de unități de armament" ale forțelor Kievului.

Capturarea orașului Soledar ar marca prima victorie semnificativă pentru forțele ruse în ultimele luni în Ucraina, notează CNN.

Update 12:30 Finlanda ar putea dona Ucrainei un număr mic de tancuri Leopard 2 de fabricație germană, dacă mai multe națiuni europene vor decide să procedez la fel.

O declarație în acest sens a fost făcută de președintele finlandez Sauli Niinisto.

Finlanda - care a depus cerere de aderare la NATO - ar putea să renunțe la un număr limitat de tancuri, acestea fiind necesare pentru a păzi granița sa lungă cu Rusia, a arătat președintele finlandez.

"Este motivul pentru care oferta Finlandei nu poate fi mai numeroasă", a precizat el.

Kievul a solicitat armament greu, inclusiv tancuri precum modelul german Leopard 2, presând Occidentul să-și intensifice sprijinul militar, în contextul în care Rusia, cu ajutorul aliatului său, Belarus, lasă impresia că pregătește o nouă invazie, după modelul celei din februarie anul trecut.

Germania s-a arătat ezitantă, însă Polonia a transmis, prin președintele Andrzej Duda, că va oferi Ucrainei tancuri Leopard 2.

Update 12:00. Moscova a folosit Belarus ca o rampă de lansare pentru a invada Ucraina în februarie și de atunci a desfășurat trupe în țară pentru exerciții militare comune.

Ambele țări au convenit să-și intensifice cooperarea militară, stârnind temeri că Moscova s-ar putea folosi de aliatul apropiat pentru a lansa o nouă ofensivă asupra Ucrainei din nord. Însă oficialul ministerului de externe, Aleksey Polisciuk, a spus că exercițiile comune au fost concepute pentru a preveni escaladarea.

Acum însă, acesta a avertizat că Belarus se poate alătura conflictului din Ucraina dacă oricare dintre țări ar fi invadate.

”Din punct de vedere juridic, utilizarea forței militare de către regimul de la Kiev sau invadarea teritoriului Belarusului sau Rusiei de către forțele armate ale Ucrainei sunt motive suficiente pentru un răspuns colectiv”, a declarat Polisciuk pentru agenția de presă TASS, citat de SkyNews.

El a adăugat, totuși, că depinde de liderii celor două țări dacă vor lua această decizie.

Update 10:50. În actualizarea zilnică a pierderilor inamice, Forțele Armate ale Ucrainei au spus că 114.130 de soldați rusi au fost „lichidați” de la începutul războiului în februarie.

De asemenea, 3.098 de tancuri, 286 de avioane și 2.086 de sisteme de artilerie ar fi fost distruse.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.01.23 were approximately: pic.twitter.com/z2dgk4a0zc — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) January 13, 2023

Update 09:20. Trupele ucrainene rezistă de câteva zile împotriva forțelor pro-ruse din zonă, grupul Wagner susținând că a preluat controlul asupra orașului Soledar după lupte intense.

Ucraina a negat în nenumărate rânduri însă că a pierdut controlul asupra orașului.

Vorbind pentru televiziunea ucraineană, guvernatorul Donețk, regiunea în care se află Soledar, a spus că 559 de civili nu au putut fi evacuați din zonă, scrie SkyNews.

Declarația vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit celor două unități din Soledar pentru eforturile lor, în timpul discursului său de noapte.

El a spus că trupele ”și-au păstrat pozițiile și au provocat pierderi semnificative inamicului”.

Zelenski a adăugat că el și comandanții ucraineni înalți au analizat nevoia de întăriri în Soledar, precum și în orașele din apropiere, din regiunea Donbas de est, și au analizat următorii pași pentru zilele ce vin.

Update 08:30. O serie de exerciții militare comune între Rusia și aliatul său apropiat, Belarus, au fost concepute pentru a descuraja ”opozanții de la escaladare și provocare”, a susținut Ministerul de Externe al Moscovei.

Rusia a folosit Belarus ca o trambulină pentru a invada Ucraina în februarie.

Desfășurarea unui grup de trupe comune în Belarus, în octombrie, a stârnit temeri la Kiev că Rusia s-ar putea pregăti să lanseze o nouă ofensivă în cursul acestui an.

Castorii ar putea ajuta la apărarea Ucrainei în fața atacurilor Rusiei

În jurul graniței dintre Ucraina și Belarus, există kilometri întregi cu noroi gros și câmpuri înecate de apă. Asta în urma unei ierni mai blânde decât în mod obișnuit care, potrivit specialiștilor, a creat condiții ideale pentru ucraineni pentru a-și apăra țara.

Oficialii ucraineni au avertizat că ar putea avea loc o nouă ofensivă a rușilor de pe teritoriul vecinului Belarus, care să se îndrepte spre teritoriul nordic al Ucrainei.

O unitate din Volyn, care apără zona, se antrenează pentru un eventual atac al rușilor.

”Pe propriul teritoriu, totul te va ajuta să îl aperi, peisajul, o mulțime de râuri, care au ieșit din matcă anul acesta", a declarat Viktor Rokun, unul dintre comandanții bunității militare.

Purtătorul de cuvânt al unității, Serhiy Khominskyi, a dezvăluit faptul că ucrainenii au un aliat neașteptat: populația locală de castori.

”Când își construiesc barajele, în mod normal, oamenii le distrug, dar nu au făcut-o anul acesta din cauza războiului, așa că acum este apă peste tot", a spus el.

Analistul Konrad Muzyka susține că, deși o acumulare de trupe rusești ar fi fost observată în Belarus, un atac în nord-vestul Ucrainei dinspre Belarus s-ar confrunta cu dificultăți enorme.

”Este un loc oribil pentru a desfășura o operațiune ofensivă. Sunt multe cursuri de apă acolo, foarte puține drumuri", a precizat specialistul.

