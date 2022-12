Război în Ucraina, ziua 305. Mihailo Podoliak: "Uciderea femeilor, copiilor şi bătrânilor în Ajun de Crăciun! Iată ce înseamnă "pacea rusească"

Cele mai importante evenimente din ultimele ore:

Update 21:44. Ministrul francez al Apărării, Sebastien Lecornu, se va deplasa în Ucraina miercuri pentru a exprima sprijinul continuu al Franţei, informează duminică AFP, citând o sursă din Ministerul francez al Apărării.



"El va aduce în special un omagiu la Monumentul eroilor din Kiev celor căzuţi şi se va întâlni cu omologul său ucrainean Oleksii Reznikov", a indicat aceeaşi sursă, fără a oferi mai multe detalii despre program din motive de securitate.



Aceasta va fi prima deplasare a ministrului francez al apărării în Ucraina după lansarea ofensivei ruse în 24 februarie, a adăugat sursa citată.



Franţa, care organizase în 13 decembrie o conferinţă internaţională în sprijinul Ucrainei, îşi reafirmă disponibilitatea de a-şi aduce tot sprijinul umanitar şi militar Kievului.



Preşedintele francez Emmanuel Macron indicase în cursul acestei săptămâni că Franţa a livrat recent lansatoare de rachete şi baterii de rachete Crotale Ucrainei.



El adăugase de asemenea că Parisul îşi va continua livrările de armament la începutul anului 2023, potrivit unui interviu acordat canalelor de televiziune TF1 şi LCI, difuzat marţea trecută.



Printre livrările avute în vedere figurează cele de noi tunuri Caesar. Emmanuel Macron nu a avansat nicio cifră, indicând doar că "aceasta va depinde de discuţii" în curs cu Danemarca.



De la începutul conflictului în februarie, Franţa a furnizat 18 tunuri Caesar de 155 mm, cu o rază de acţiune de până la 40 km, montate pe camioane, rachete antitanc şi antiaeriene, precum şi transportoare blindate (VAB).



Parisul intenţionează de asemenea să furnizeze Kievului de la şase la 12 tunuri Caesar suplimentare, luate de pe o comandă destinată Danemarcei.

Update 21:20. Şeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, un asociat apropiat al preşedinteluin rus Vladimir Putin, i-a criticat pe oligarhii ruşi şi alte persoane bogate din Rusia pentru că nu contribuie financiar la efortul Kremlinului în ofensiva acestuia în Ucraina.

Prigojin, care a apărut foarte rar în public în trecut, a pledat pentru privarea oligarhilor de bunurile lor pentru a-i obliga să sprijine trupele ruse pe frontul din Ucraina, relatează DPA, citată de Agerpres.

„Le este frică. Le place confortul cu care s-au înconjurat. Vor să se scufunde într-o piscină caldă seara şi să se distreze”, a declarat Prigojin pentru televiziunea de stat RT (Russia Today).

„Trebuie să realizezi la un moment dat că este necesar să te desparţi de ceea ce ai, de lumea seducătoare, de restaurante, spa-uri, dacea (case de vacanţă), piscine. Cu cât mai repede ţi se vor lua, cu atât va fi mai bine!”, a continuat el.

Prigojin, considerat în Occident de asemenea oligarh rus, a fost vizat de sancţiunile guvernelor occidentale pentru rolul său în sprijinirea invaziei ruse în Ucraina cu grupul de mercenari Wagner. Biroul Federal de Investigaţii al SUA (FBI) l-a inclus pe lista de persoane căutate pentru ingerinţa în alegerile americane.

Update 20:00. Acuzaţiile occidentale potrivit cărora Rusia utilizează drone iraniene în Ucraina ar proba „eficienţa” acestor aparate, a susţinut duminică un înalt responsabil militar iranian, citat de AFP.

„Atmosfera creată de lumea aroganţei (referindu-se la SUA şi la aliaţii lor) privind utilizarea dronelor iraniene în războiul din Ucraina face parte din războiul psihologic al inamicului”, a declarat şeful Statului Major, generalul de divizie Mohammad Bagheri, citat de agenţia de presă Tasnim. „Deşi numeroase acuzaţii pot fi false, ele arată de fapt eficienţa şi nivelul ridicat al Republicii islamice în domeniul dronelor”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

Kievul şi aliaţii săi occidentali au acuzat Rusia că utilizează drone de fabricaţie iraniană pentru a efectua atacuri împotriva Ucrainei, provocând daune importante infrastructurilor civile şi energetice. Drept ripostă, occidentalii au sancţionat mai multe întreprinderi şi generali iranieni, printre care se află şi generalul Bagheri.

Update 18:20. Mihailo Podoliak, unul dintre principalii consilieri ai preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, susține că Moscova nu este interesată de nicio negociere întrucât continuă "să ucidă cetăţeni" şi nu caută decât "să fugă de responsabilitate", relatează Agerpres. Mihailo Podoliak a denunţat astfel o afirmaţie anterioară a şefului statului rus, Vladimir Putin, care s-a declarat "pregătit să negocieze cu toţi participanţii la acest proces", relatează Ukrinform.



"Subiectul Putin trebuie să revină la realitate. Rusia a atacat de una singură Ucraina şi ucide cetăţeni. Nu există alte 'ţări, motive, geopolitică'. Rusia nu vrea negocieri, dar încearcă să evite responsabilitatea. Acest lucru este evident. Prin urmare ne îndreptăm spre tribunal", a reacţionat Mihailo Podoliak pe Twitter.



Principalul consilier al preşedintelui Volodimir Zelenski se exprimase cu câteva ore mai devreme cu privire la ultimul atac rusesc asupra oraşului Herson în Ajunul Crăciunului, soldat cu 16 morţi şi zeci de răniţi, criticându-i pe cei care susţin aşa-zisele iniţiative de pace ale Kremlinului.



"Le voi reaminti celor care propun să se ţină cont de iniţiativele de "pace" ale lui Putin că chiar în acest moment Rusia "negociază", ucigând locuitorii din Herson, neantizând Bahmut, distrugând reţelele energetice din Kiev şi Odesa, torturând civili la Melitopol... Rusia vrea să ucidă în deplină impunitate", a scris el pe Twitter.



"Uciderea femeilor, copiilor şi bătrânilor în Ajun de Crăciun! Iată ce înseamnă "pacea rusească"! Transformarea Hersonului într-un 'oraş mort' cu obuze Grad după ce au fugit în mod laş! Este însăşi esenţa setei de sânge a Rusiei", a declarat Podoliak.



Occidentul vrea "să divizeze" Rusia în Ucraina, declarase duminică Vladimir Putin, potrivit căruia ofensiva militară a Kremlinului împotriva ţării vecine, care durează de peste zece luni, ar urma să permită "unificarea poporului rus", notează AFP.

Update 18:00. Ambasadorul chinez la UE a declarat că Beijingul nu dorește să aleagă între prietenii săi și că se află într-o „poziție foarte dificilă” din cauza invaziei rusești în Ucraina.

Vorbind pentru South China Morning Post, Fu Cong a declarat că acest conflict - pe care l-a descris ca fiind o „așa-numită operațiune specială” sau „criza ucraineană” - a afectat relațiile Chinei cu UE.

„Ne vedem ca pe o victimă colaterală, dacă vreți, a acestei crize”, a spus ambasadorul.

„Atât Rusia, cât și Ucraina sunt prieteni buni (ai noștri - n.r.), așa că nu vrem să alegem între prieteni. Acesta este punctul de plecare al poziției noastre”.

El a adăugat că, a doua zi după începerea invaziei, președintele chinez Xi Jinping a vorbit cu președintele rus Vladimir Putin și „a pledat în mod clar pentru încercarea de a căuta o soluție pașnică”.

Ambasadorul a negat că China a oferit vreun sprijin militar Rusiei, spunând: „De fapt, poziția noastră a fost destul de echilibrată, trebuie să recunoașteți, și suntem gata să ne angajăm în orice eforturi de pace”.

Cu toate acestea, China s-a ferit să critice în mod deschis invazia rusă.

La începutul acestei luni, președintele Xi a declarat că dorește să vadă sfârșitul războiului prin intermediul negocierilor de pace.

Update 16:50. Ucrainenii au răspuns la un apel pentru a dona sânge pentru victimele atacului din ajunul Crăciunului din Herson, scrie Sky News.

Oamenii stau la coadă la centrul de donare de sânge din Herson, pentru victimele atacului din ajunul Crăciunului din Herson.

Cel puțin 10 persoane au fost ucise și aproximativ 68 au fost rănite în bombardamentele rusești din Ajunul Crăciunului asupra zonei.

Duminică dimineață, oficialii ucraineni au îndemnat civilii să doneze sânge pentru răniți.

Update 16:30. Cum sărbătoresc ucrainenii primul lor Crăciun de la începutul invaziei ruse

Medicul de luptă Myroslav Mardarevych este aplecat deasupra unui birou în foaierul Catedralei Sfânta Sofia din centrul Kievului. Tocmai a sosit de pe linia frontului și notează cu furie nume pe bilețele de hârtie. Acestea sunt cereri de rugăciune pentru biserică, scrie Sky News.

Lista celor care au murit este mai lungă decât cea a celor încă în viață.

„Am scris pentru siguranța și sănătatea prietenilor mei, a rudelor, a luptătorilor armatei ucrainene și a tuturor ucrainenilor”, spune el.

„În această zi sfântă de Crăciun, Dumnezeu să protejeze Ucraina și să ne dea putere și hotărâre pentru victorie”.

Ucrainenii sărbătoresc primul lor Crăciun de la invazia rusă din februarie.

Într-o mișcare istorică, Biserica Ortodoxă Ucraineană a oferit parohiilor din întreaga țară posibilitatea de a alege să marcheze 25 decembrie împreună cu restul lumii creștine - o ruptură față de tradiția ortodoxă estică de a sărbători pe 7 ianuarie.

„Pentru unii este posibilitatea de a sărbători cu întreaga lume. Pentru unii este posibilitatea de a sărbători departe de Rusia”, spune părintele Georgii Kovalenko, preotul de la Sfânta Sofia.

„Crăciunul are o semnificație foarte literală pentru ucrainenii de astăzi. Sfânta familie nu a găsit un loc unde să stea - au rămas fără adăpost. La fel ca ucrainenii care și-au pierdut casele, sfânta familie și Hristos au fost refugiați”, adaugă el.

La jumătatea predicii părintelui Georgii, sirenele de raid aerian au pornit. În loc de clopotele de Crăciun, au răsunat puternic claxonul și instrucțiunile de a se adăposti. Dar, în loc să se grăbească spre un adăpost, slujba a continuat pe măsură ce au sosit mai mulți. Sala s-a umplut de oameni adânc înfipți în rugăciune, amintindu-și în închinarea lor că țara lor este încă în război.

În timp ce milioane de ucraineni rămân separați de cei dragi, unele familii au reușit să se reunească.

Parlamentarul și apărătorul drepturilor omului, Lesia Vasalenko, s-a întors cu copiii ei mici pentru Crăciun. Activitatea sa a făcut-o vulnerabilă la asasinat, iar teama pentru familia sa a determinat-o să-i trimită în Marea Britanie pentru siguranța lor. Suferind de dorul de casă, ea și-a adus cei trei copii acasă pentru a sărbători alături de familia din Korostyshiv. Ei își văd bunicii pentru prima dată de la începutul războiului.

„Fiecare dintre ei are nevoie de mama lor într-un fel sau altul. Le lasă cicatrici care vor deveni evidente în anii următori”, spune doamna Vasalenko.

„Această oboseală este ceea ce Rusia se pricepe să joace. Și nu avem niciun drept - niciun drept moral - în Ucraina sau oriunde altundeva să ne obosim de acest lucru”.

Update 15:00. O alertă de raid aerian a fost declanșată în ziua de Crăciun, în Ucraina. Este pentru a doua oară astăzi când se aud sirenele în toată țara.

O alertă anterioară s-a încheiat fără pagube raportate, scrie SkyNews.

Right now — the second countrywide air raid alert in Ukraine on this Christmas Day.