Război în Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski l-a demis pe ministrul Apărării în plină contraofensivă

Război în Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apărării, Oleksii Reznikov, aflat în funcţie de la începutul războiului şi l-a numit pe Rustem Umerov, un politician şi om de afaceri cu origini în Crimeea.

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Volodimir Zelenski l-a schimbat pe ministrul Apărării

Ucraina anunţă străpungerea liniei defensive a ruşilor

Noi bombardamente la graniţa României cu Ucraina, în porturile de la Dunăre

Portul Odesa, atacat de ruşi cu zeci de drone

Specialiști ucraineni în domeniul energetic, răniți în urma unui atac asupra regiunii Sumî

Ucraina se concentrează pe consolidarea câștigurilor pe câmpul de luptă, în timp ce SUA și Zelensky vorbesc despre contraofensivă

Rusia şi-a plasat rachetele SATAN-2 în poziția de luptă

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apărării, Oleksii Reznikov, cerând "noi abordări" în minister, la un an şi jumătate de la începutul războiului.

Noul ministru al Apărării este Rustem Umerov. El a fost numit în funcţie de preşedintele Zelenski.

Umerov este deputat în Parlamentul de la Kiev, iar în septembrie 2022 a fost numit director al Fondului Proprietăţii de Stat al Ucrainei. Conform Wikipedia, Rustem Umerov are origini în Crimeea, fiind chiar reprezentant oficial al Congresului Naţional al tătarilor din Crimeea.

"Am decis să îl înlocuiesc pe ministrul ucrainean al Apărării. Oleksii Reznikov a experimentat mai mult de 550 de zile de război pe scară largă. Cred că ministerul are nevoie de noi abordări și de alte forme de interacțiune atât cu armata, cât și cu societatea. Rustem Umerov ar trebui să conducă acum ministerul. Rada Supremă îl cunoaște bine și Umerov nu mai are nevoie de nicio prezentare. Mă aștept ca parlamentul să susțină acest candidat", a declarat, duminică seara, Zelenski.

Reznikov fusese acuzat de implicare într-un caz de mită în legătură cu bunuri militare la suprapreț și demisionase deja cu câteva zile în urmă. Acum, el ar putea fi "reciclat" ca ambasador în Marea Britanie.

Reznikov respinsese întotdeauna acuzațiile de corupție, deși, potrivit unei anchete realizate de mai multe media ucrainene, în toamna anului 2022, Ministerul Apărării semnase un contract cu o companie turcă pentru furnizarea de uniforme de iarnă, al căror preț s-a triplat după semnare.

