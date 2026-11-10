Republicanii l-au înlocuit pe Mike Johnson la șefia grupului de la Cameră. Jim Jordan va fi șeful minorității republicane, din ianuarie

1 minut de citit Publicat la 23:50 10 Noi 2026 Modificat la 00:05 11 Noi 2026

Jim Jordan va conduce grupul minoritar al republicanilor de la Camera Reprezentanților, din ianuarie 2027. Foto: Profimedia Images

Republicanul Jim Jordan, din Ohio, îl va înlocui pe congresmanul Mike Johnson la conducerea grupului republican din Camera Reprezentanților, după ce Johnson a decis să nu mai candideze pentru această funcție în urma înfrângerii categorice de la alegerile de săptămâna trecută, relatează CNN.

Jordan va conduce minoritatea republicană după ce noii membri ai Congresului își vor prelua mandatele, în ianuarie.

Cofondator al House Freedom Caucus, un grup conservator din Camera Reprezentanților, Jordan este cunoscut drept un aliat al lui Donald Trump.

Pentru că Jordan își va prelua noua funcție abia în ianuarie, această schimbare nu va influența votul procedural de astăzi privind inițierea procedurii de demitere pentru Pete Hegseth.

Republicanii fac eforturi intense în culise pentru a bloca inițiativa republicanului Thomas Massie de a-l demite pe secretarul apărării, Pete Hegseth. Potrivit unor surse, liderii republicani și oficialii de la Casa Albă îi îndeamnă pe membrii partidului să participe la vot și să respecte linia partidului.

Între timp, unii senatori democrați și senatorul independent Bernie Sanders refuză să promită că îl vor susține pe Chuck Schumer pentru funcția de lider al majorității democrate, începând cu ianuarie.

Între timp, la alegerile de săptămâna trecută, rezultatele nu au fost încă stabilite în câteva circumscripții pentru Camera Reprezentanților, iar cursa pentru Senat din Mississippi rămâne prea strânsă pentru a putea fi desemnat un câștigător. Nici în Alaska nu a fost stabilit încă rezultatul alegerilor pentru Senat. Democrații vor avea la senat o majoritate de cel puțin 54 de mandate (56 dacă obțin victorii în Alaska și Mississippi) și de cel puțin 255 de mandate la Cameră.