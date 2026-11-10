Hegseth spune că punerea sa sub acuzare în Congres e „spectacol politic”. Donald Trump i-a dat nota „10+++” pentru conferința de presă

3 minute de citit Publicat la 17:22 10 Noi 2026 Modificat la 17:22 10 Noi 2026

Foto: Profimedia Images

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că încercarea de a-l demite este „un spectacol politic”. Declarația a fost făcută în cadrul primei conferințe de presă organizate la Pentagon după mai multe luni, la o zi după ce congresmanul republican Thomas Massie a inițiat procedura de demitere împotriva sa, prezentând opt capete de acuzare. Șeful Pentagonului s-a apărat și a comparat situația sa cu încercările din trecut de a-l demite pe președintele Donald Trump.

În timpul conferinței de presă, Hegseth a acceptat întrebări doar din partea publicațiilor și televiziunilor „de dreapta”.

La câteva momente după încheierea conferinței, Donald Trump a scris pe rețelele sociale că Hegseth merită nota „10 CU PLUS, PLUS, PLUS” pentru felul în care s-a apărat în fața încercării de demitere.

Hegseth a susținut că procedura de demitere împotriva sa este motivată de „divergențe politice, nu de infracțiuni, nu de trădare, nu de luare de mită și nici de genul de fapte pe care fondatorii Statelor Unite le aveau în vedere când au introdus prevederea constituțională privind demiterea”.

El a declarat că a condus „operațiuni militare legale”, care au fost „încununate de succes”, și că niciun secretar al apărării nu a mai fost vizat de o procedură de demitere pentru asemenea acțiuni.

Secretarul apărării a spus că își asumă „fiecare” dintre operațiunile militare pe care le-a coordonat la ordinul lui Trump și că „le-ar face din nou mâine”, în ciuda criticilor venite atât din partea democraților, cât și a republicanilor privind rolul său în războiul din Iran.

Întrebat dacă este de acord cu declarația vicepreședintelui JD Vance, potrivit căreia războiul din Iran a fost unul dintre principalele motive ale înfrângerii republicanilor la alegerile intermediare, Hegseth a spus că îl respectă „foarte mult” pe Vance și că „în mod sigur nu voi începe să arăt cu degetul spre nimeni”.

Hegseth a comparat acuzațiile formulate împotriva sa cu încercările de demitere a lui Trump din primul său mandat prezidențial, spunând că „am mai văzut spectacolul acesta”.

Sondaj: 71% dintre americani și 51% dintre republicani vor ca Congresul să pună capăt războiului din Iran

Un nou sondaj publicat în timp ce secretarul american al apărării, Pete Hegseth, trece prin procedura de demitere arată că șapte din zece americani, inclusiv aproximativ jumătate dintre alegătorii republicani, vor ca membrii Congresului să voteze pentru încheierea războiului din Iran.

Sondajul Reuters/Ipsos este prima cercetare importantă de opinie realizată după alegeri care analizează prioritățile viitorului Congres.

Participanții nu au fost întrebați despre măsurile concrete prin care Congresul ar putea pune capăt războiului, precum oprirea finanțării sau încercarea de a-l constrânge pe președintele Donald Trump prin inițierea procedurii de demitere a lui Hegseth. Sondajul nu a analizat nici condițiile în care o retragere din conflict ar fi considerată acceptabilă.

Rezultatele indică faptul că americanii își doresc ca războiul să se încheie, într-un fel sau altul. Iar faptul că 51% dintre republicani împărtășesc această poziție sugerează că Trump se află într-o situație politică dificilă.

Sondajul a mai constatat că 62% dintre americani, inclusiv 32% dintre republicani, vor ca membrii Congresului să adopte o lege prin care să fie eliminate taxele vamale impuse de Trump.

Deocamdată, însă, opinia publică pare sceptică în privința unei eventuale proceduri de demitere a lui Trump. În timp ce 33% dintre respondenți consideră că aceasta ar fi benefică pentru țară, 42% cred că ar avea consecințe negative.

Hegseth a cerut întrebări doar de la publicații „prietenoase”

Prima conferință de presă susținută de Pete Hegseth la Pentagon după șase luni a fost un apel personal la adresa președintelui Donald Trump și a fost programată în timpul uneia dintre emisiunile sale preferate: „Fox & Friends”, difuzată de Fox News.

Hegseth, care a fost prezentatorul ediției de weekend a emisiunii „Fox & Friends”, a oferit posibilitatea de a pune întrebări doar reprezentanților presei de dreapta, probabil în speranța că va primi întrebări relativ ușoare despre războiul din Iran și alte operațiuni militare americane.

Secretarul apărării a ignorat și întrebările adresate cu voce tare de jurnaliștii NBC și ai altor organizații de presă tradiționale. În schimb, a răspuns întrebărilor unor publicații și televiziuni mai mici, apropiate de Trump, precum One America News, Real America's Voice și The Daily Wire.

Hegseth a părut să consulte o foaie de hârtie atunci când a ales jurnaliștii cărora le-a permis să pună întrebări.

El a prezentat încercarea de demitere drept o inițiativă marginală, descriind-o ca pe un „circ pe care un singur congresmen a încercat să îl declanșeze” și drept „o chestiune minoră, de care trebuie să ne ocupăm”.

„Nu se compară cu ceea ce facem și cu problemele de care ne ocupăm cu adevărat, adică să ne asigurăm că suntem pregătiți din punct de vedere operațional peste tot în lume”, a adăugat el.

Însă, faptul că Hegseth a evitat luni întregi întâlnirile cu presa în timpul războiului, iar apoi a apărut marți pentru a se apăra, contrazice încercarea sa de a prezenta procedura de demitere drept „o chestiune minoră”.