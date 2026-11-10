A început demersul de punere sub acuzare a lui Pete Hegseth în Congresul SUA. Inițiativa vine chiar din rândul republicanilor

6 minute de citit Publicat la 08:40 10 Noi 2026 Modificat la 08:44 10 Noi 2026

Inițiativa, condusă de congresmanul Thomas Massie, din Kentucky, vizează în special rolul lui Hegseth în gestionarea războiului cu Iranul. Foto: Getty Images

Un congresmen republican a depus luni o moțiune de punere sub acuzare (impeachment) împotriva secretarului Apărării, Pete Hegseth, într-o încercare de a-i obliga pe membrii Camerei Reprezentanților să voteze dacă îl susțin sau nu pe controversatul șef al Pentagonului, potrivit The Washington Post.

Inițiativa, condusă de congresmenul Thomas Massie, din Kentucky, vizează în special rolul lui Hegseth în gestionarea războiului cu Iranul, conflict pe care mai mulți lideri republicani îl consideră unul dintre factorii care au contribuit la înfrângerile zdrobitoare suferite de partid în alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate săptămâna trecută.

Massie a depus opt capete de acuzare împotriva secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, printre care presupuse încălcări ale Rezoluției privind puterile de război din 1973, precum și abateri legate de victimele civile și de operațiunile militare desfășurate în Yemen și Venezuela, potrivit Euronews.

Reacția lui Trump

Întrebat la Casa Albă dacă îl va sprijini pe Hegseth în cazul unei proceduri de punere sub acuzare, Donald Trump a răspuns afirmativ.

„Am câștigat două războaie și am făcut lumea un loc mult mai sigur, iar acum ar trebui să fim puși sub acuzare?”, i-a spus Trump jurnalistei CNN Kaitlan Collins, în cadrul unei conferințe de presă improvizate. Președintele l-a numit „un ratat absolut” pe congresmanul republican Thomas Massie, cel care a introdus luni, mai devreme, articolele de punere sub acuzare.

Trump și-a lăudat secretarul Apărării, afirmând că acesta „a făcut o treabă foarte bună”.

„Așadar, eu spun așa: Pete Hegseth a câștigat două războaie, iar acum să-l punem sub acuzare? Dar ce spuneți despre punerea sub acuzare a domnului din administrația Biden, omul care a dispărut timp de două săptămâni și nimeni nu știa unde se află?”, a declarat Trump, făcând aluzie la spitalizarea discretă a fostului secretar al Apărării, Lloyd Austin, de la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024.

„Dar ce spuneți despre punerea sub acuzare a celui care a condus operațiunile din Irak și Afganistan și toate celelalte războaie, în care și-au pierdut viața mii de oameni?”, a adăugat Trump.

Demersul început de un congresmen republican

Massie susține că războiul din Iran este neconstituțional, întrucât administrația Trump a declanșat conflictul fără aprobarea Congresului și a continuat acțiunile militare, în ciuda solicitărilor ca Pentagonul să înceteze ostilitățile.

Citind acuzațiile în plenul Camerei Reprezentanților, Massie a declarat că Hegseth a „abuzat” de prerogativele de secretar al Apărării și a „pus în aplicare, în mod deliberat, ordine ilegale” prin autorizarea unor atacuri împotriva Iranului. Congresmenul a adăugat că Hegseth „va rămâne o amenințare la adresa Constituției dacă i se va permite să rămână în funcție”.

Întrebat luni de un jurnalist dacă se bazează pe suficient sprijin din partea republicanilor din Cameră pentru a bloca inițiativa lui Massie, Hegseth a evitat un răspuns concret, afirmând: „Nu ne facem griji în privința asta”.

Având în vedere majoritatea fragilă a republicanilor în Camera Reprezentanților, aceștia își pot permite doar un număr foarte mic de voturi împotrivă, în cazul în care toți democrații susțin măsura. Conducerea grupului democrat din Cameră și-a exprimat deja sprijinul pentru această procedură de punere sub acuzare.

Ce urmează pentru șeful Pentagonului

Depunerea moțiunii luni va impune un vot până miercuri seară, cu excepția cazului în care republicanii decid să trimită rezoluția către Comisia Juridică a Camerei pentru investigații sau votează pentru a o respinge definitiv. Dacă este adoptată, măsura va ajunge în Senat, care va trebui fie să organizeze un proces, fie să respingă acuzațiile. Totuși, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson (republican din Louisiana), ar putea încerca să amâne transmiterea documentului către camera superioară până la preluarea mandatului de către noul Congres, în luna ianuarie.

În Senatul controlat de republicani, șansele de reușită ale acestei măsuri sunt extrem de reduse. La începutul noului an, democrații vor deține majorități consistente atât în ​​Camera Reprezentanților, cât și în Senat.

Presiuni de la Casa Albă asupra republicanilor

Administrația Trump a făcut presiuni asupra republicanilor pentru a se opune votului, distribuind în această săptămână argumente prin care susține că rolul lui Hegseth în conducerea războiului cu Iranul nu constituie un motiv de punere sub acuzare și că o astfel de măsură ar putea descuraja viitorii secretari ai Apărării să execute ordinele președintelui. Discutând luni cu reporterii, președintele Donald Trump a apărat conducerea lui Hegseth la Pentagon și, în sens mai larg, războiul din Iran, recunoscând totodată creșterea prețurilor la combustibil, un aspect nepopular din punct de vedere politic, cauzată de acest conflict.

„Ce a făcut Hegseth? A câștigat războiul”, a declarat Trump.

Președintele a declarat pentru „60 Minutes” că are încredere în Hegseth, șeful Pentagonului, și a respins apelurile democraților de a-l pune sub acuzare.

„Vor să îl pună sub acuzare. Este foarte nedrept. Am avut două războaie și le-am câștigat pe amândouă. Am câștigat Venezuela, am câștigat Iranul”, a spus Trump.

Massie este unul dintre cei mai proeminenți republicani care se opun războiului; el a pierdut alegerile primare la începutul acestui an, după ce Trump și-a exprimat sprijinul pentru contracandidatul său, un contracandidat alături de care Hegseth a făcut campanie, gest care a reprezentat o abatere de la normele așteptate de la un secretar al apărării în funcție. Într-un videoclip postat săptămâna trecută pe rețelele de socializare, Hegseth l-a numit pe Massie un „congresmen nemulțumit și învins” și a calificat demersul de destituire drept o „farsă”.

În ultimele săptămâni, congresmenii republicani au devenit tot mai critici la adresa lui Hegseth; frustrările lor s-au intensificat și mai mult după ce partidul a pierdut ambele camere ale Congresului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului.

Congresmenul James Comer (republican din Kentucky), un aliat fervent al lui Trump, a refuzat să-l susțină pe secretarul apărării într-un interviu acordat vineri postului News Nation, afirmând că republicanii „nu au nicio idee care este strategia de viitor în Iran”.

Pe de altă parte, democrații au indicat că vor susține demersul de destituire.

„Coșmarul național care a fost Pete Hegseth s-ar putea încheia săptămâna aceasta, dacă președintele nu ia singur decizia de a-l demite”, a declarat luni, în fața reporterilor, Hakeem Jeffries (democrat din New York), liderul minorității din Camera Reprezentanților.

Majoritate incertă pentru susținerea demersului

Și The New York Times preconizează că democrații vor susține, în mare parte, punerea sub acuzare a lui Hegseth. Hakeem Jeffries, liderul minorității, a declarat duminică că este „categoric pentru”. Având în vedere că republicanii dețin o majoritate extrem de fragilă, ar fi suficient ca doar trei republicani să voteze diferit față de linia partidului, sau să lipsească, pentru ca rezoluția să fie adoptată.

În afară de Massie, mai mulți republicani și-au exprimat nemulțumirea față de secretar, fără a se angaja însă să susțină punerea sub acuzare. Reprezentantul republican din Arkansas, French Hill, a declarat duminică faptul că dorește să asculte argumentele, subliniind totodată că o performanță slabă nu constituie, prin ea însăși, un motiv suficient pentru punerea sub acuzare.

„Nu știu dacă avem suficiente voturi”, a declarat Massie pentru jurnaliști, luni. „Fac acest lucru pentru că este ceea ce trebuie făcut.”

Dincolo de calculele politice, mulți parlamentari analizează dacă deciziile de politică impuse de președinte justifică o procedură de punere sub acuzare. Când republicanii din Camera Reprezentanților au inițiat punerea sub acuzare a lui Alejandro Mayorkas, secretar al Securității Interne în timpul administrației președintelui Biden, din cauza modului în care a gestionat aplicarea politicilor privind imigrația, democrații s-au opus acuzațiilor, argumentând că deciziile de politică nu constituie motive pentru punerea sub acuzare. Camera Reprezentanților, controlată de republicani, a votat punerea sub acuzare a lui Mayorkas, însă Senatul a respins acuzațiile.

Deși Casa Albă și Trump l-au apărat public pe Hegseth, în cadrul „West Wing” (aripa executivă a Casei Albe) există încă semne de întrebare cu privire la cât de hotărât este noul șef de cabinet, Stephen Miller, să-i ia apărarea acestuia.

Plecarea predecesoarei lui Miller, Susie Wiles, a fost privită ca o veste bună pentru secretarul apărării, nu doar pentru că ea a fost unul dintre cei mai vehemenți critici ai lui Hegseth în cadrul administrației, ci și pentru că această schimbare a răspuns nevoii lui Trump de a opera o remaniere de răsunet, imediat după înfrângerea usturătoare suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit surselor WP.

Înainte de alegerile de marți, Trump și consilierii săi au purtat discuții despre posibilitatea ca Hegseth să fie primul care pleacă, potrivit surselor citate de jurnaliștii americani. Acest lucru a presupus ca Trump să-și sune prietenii și aliații pentru a le cere părerea despre Hegseth și pentru a decide dacă să-l mențină în funcție. Totuși, frustrarea tot mai mare a lui Trump față de Wiles, în perioada premergătoare alegerilor, pare să-i fi oferit lui Hegseth un răgaz pentru a continua să se apere.