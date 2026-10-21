Reuters: Ungaria vrea să renunțe la rușii de la Rosatom și caută „furnizori alternativi” pentru noua centrală nucleară de la Paks

1 minut de citit Publicat la 19:54 21 Oct 2026 Modificat la 19:56 21 Oct 2026

Proiectul de extindere a centralei nucleare de la Paks a fost atribuit fără licitație companiei Rosatom, de către fostul premier maghiar Viktor Orban, în 2014. Foto: Getty Images

Ungaria ia în calcul înlocuirea companiei ruse Rosatom din poziția de principal contractor responsabil cu lucrările de extindere a centralei nucleare maghiare de la Paks. Budapesta a început să caute furnizori alternativi în acest proiect, informează Reuters.

Proiectul de extindere a centralei nucleare de la Paks a fost atribuit fără licitație companiei Rosatom, de către fostul premier maghiar Viktor Orban, în 2014.

Proiectul, inițial estimat la 12,5 miliarde de euro, a costat Ungaria peste 2 miliarde de euro încă înainte de turnarea primului strat de beton.

Extinderea centralei nucleare de la Paks reprezintă cel mai important proiect nuclear al Rosatom în Uniunea Europeană, după ce Finlanda a anulat un contract cu firma rusă în mai 2022.

Cabinetul noului premier maghiar Peter Magyar urmează să ia o decizie finală privind extinderea Paks la finalul lui 2026 sau începutul lui 2027.

Rosatom a declarat că implementarea proiectului de la Paks continuă, conform programului convenit cu clientul. În paralel, producția principalului echipament pentru viitoarele unități energetice este în desfășurare, au mai precizat reprezentanții companiei, într-un răspuns adresat Reuters.

Rosatom, acuzată de „încălcare gravă a standardelor de siguranță”

Surse apropiate de autoritățile de la Budapesta au mai precizat pentru Reuters că guvernul maghiar „înclină spre concluzia că extinderea de la Paks este necesară”, dar că Rosatom nu ar trebui să fie implicat.

De la invazia Rusiei în Ucraina, declanșată în februarie 2022, statele membre ale UE au redus importurile de petrol și gaze din Rusia. Rosatom a reușit însă să evite sancțiunile UE și, în 2025, Rusia a furnizat aproximativ 23% din totalul importurilor de uraniu îmbogățit ale UE și 16% din importurile de uraniu natural.

Compania rusă de energie nucleară Rosatom a fost acuzată de încălcarea gravă a standardelor de siguranță în cadrul unui proiect similar celui de la Paks și care vizează construirea unei centrale identice, în Egipt.

Într-o scrisoare confidențială, datată 4 iunie și adresată unui director de la Rosatom, Autoritatea Egipteană pentru Centrale Nucleare enumeră o serie de „defecte” care afectează activitatea reactoarelor, precum și „neglijență intenționată” și încălcări ale „siguranței nucleare” observate în timpul construcției centralei nucleară El Dabaa, din Egipt.