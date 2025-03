Robert Fico: „Ursula m-a certat jumătate de oră. Mi-a spus că sunt complet idiot” 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și premierul slovac Robert Fico. Foto: Profimedia Images

Premierul slovac Robert Fico a declarat că a avut o conversaţie telefonică aprinsă cu preşedinta Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, pe tema taxelor vamale care urmează să fie introduse pe 2 aprilie şi pe care liderul de la Bratislava ar fi eşuat să le prevină în timpul vizitei sale în SUA în luna februarie.

Slovacia, a cărei economie se bazează în foarte mare măsură pe industria auto, va fi una dintre ţările europene cel mai puternic lovite de sancţiunile pregătite de administraţia Trump, iar Fico se confruntă cu critici dure ale opoziţiei pe plan intern pentru presupusul eşec în tatonările sale cu Casa Albă.

„Am abordat două subiecte. Primul subiect au fost tarifele, tarifele care sunt aruncate asupra noastră. Am fost certat de Ursula, dar teribil. "Ce ai făcut, Robert? De ce naiba ai negociat așa cu tipul ăla Trump?". Ea m-a certat o jumătate de oră. Că sunt complet idiot. Că am fost acolo, că am vorbit cu Musk, că nu am fost transparent. Doamnelor și domnilor, serios acum, vom avea o mare surpriză pe 2 aprilie care nu știu încă cât de mare va fi. Vreau doar să le spun tuturor acestor băieți înțelepți, că nu mă simt nici pe departe la fel de puternic ca președintele francez sau ca președintele chinez. La urma urmei, a fost şi președintele francez, Emmanuel Macron, la președintele Trump. Deci el nu e rău? Eu sunt tipul cel rău? Cred că toți avem o parte din vină. În primul rând, să gândim puţin înainte de a critica cu orice preț și în orice circumstanțe”, a spus Fico.

Fico, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a fost la Washington luna trecută, la Conferința conservatoare, unde s-a întâlnit cu Donald Trump și cu Elon Musk.