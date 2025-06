Stephen King ironizează cearta dintre Elon Musk și Donald Trump. "Doi miliardari se ceartă ca niște pisici supărate. Cui îi pasă?"

Celebrul scriitor Stephen King a reacționat la scandalul dintre Președintele SUA, Donald Trump, și cel mai bogat om din lume, Elon Musk, care s-a intensificat în ultimele zile, scrie The Independent. Într-o postare pe X, King a subliniat că „lumea are probleme reale”, făcând referire la disputa celor doi.

Elon Musk și Donald Trump, care erau aliați apropiați, s-au angajat într-o serie de atacuri reciproce pe rețelele de socializare. Musk, care a susținut financiar campania lui Trump și a condus pentru scurt timp Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, a fost ulterior marginalizat după ce s-a ciocnit cu președintele pe tema cheltuielilor federale.

Trump l-a numit pe Musk „un om care și-a pierdut mințile”, în timp ce patronul Tesla l-a acuzat că nu ar fi câștigat alegerile prezidențiale fără ajutorul lui și a sugerat că dosarele Jeffrey Epstein ar fi reținute pentru a-l proteja pe președinte.

Stephen King, cunoscut pentru criticile sale la adresa lui Trump, a intervenit cu un comentariu sarcastic pe X: „Doi miliardari se ceartă pe nesimțite. Cui îi pasă? Lumea chiar are probleme".

Couple of billionaires having a hissy little catfight. Who gives a shit? The world actually has problems.