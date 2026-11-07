Rubio va participa la o reuniune a omologilor din G7 la Paris săptămâna viitoare, după lovitura electorală primită de Trump

1 minut de citit Publicat la 16:19 07 Noi 2026 Modificat la 16:22 07 Noi 2026

Donald Trump, preşedintele SUA, şi Marco Rubio, secretarul de Stat american. Sursa foto: Getty Images

Secretarul de Stat american Marco Rubio va participa la o reuniune a omologilor săi din G7 la Paris săptămâna viitoare, a anunțat Departamentul de Stat vineri, la doar câteva zile după înfrângerea republicanilor în alegerile intermediare din SUA, relatează AFP, conform Agerpres.

Această deplasare, cu obiectivul clar declarat de a "promova interesele americane", conform unui scurt comunicat, are loc pe fondul unui efort diplomatic reînnoit în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina, la mai bine de patru ani de la invazia rusă.

Aceasta va fi prima călătorie în străinătate a lui Rubio de la victoria zdrobitoare a democraților în alegerile intermediare de marți, care i-au adus președintelui Donald Trump o înfrângere răsunătoare și le vor oferi controlul asupra Congresului SUA în ianuarie.

Rămâne de văzut care va fi impactul acestor alegeri asupra politicii externe americane, dar reuniunea G7 de luni și marți va fi o primă oportunitate pentru aliații SUA de a evalua starea de spirit a administrației Trump și de a detecta orice potențiale schimbări.

În ceea ce privește Ucraina, discuțiile dintre ruși și ucraineni sunt programate să aibă loc marți și miercuri la Abu Dhabi, sub mediere americană, în încercarea de a se găsi o soluție la conflict.

Președintele SUA a promis un acord "foarte amplu" cu Rusia privind Ucraina, adăugând că acesta "ar putea cuprinde întreaga Europă".

Unul dintre negociatorii americani, Jared Kushner, a scris joi pe platforma X că obiectivul este de a realiza "o arhitectură europeană de securitate mai largă, capabilă să ajute la crearea condițiilor pentru o pace durabilă".

Expresia "arhitectură europeană de securitate" este unul din elementele cheie din discursul Kremlinului de ani de zile.

Reuniunea miniștrilor de externe din G7 urma inițial să aibă loc la Marsilia, dar a fost mutată în ultimul moment la Paris, pe fondul protestelor recente din Franța, care au fost privite cu îngrijorare în Statele Unite.

Președinția franceză a G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Regatul Unit) se încheie la sfârșitul anului. Franța va preda președinția Statelor Unite.

În Statele Unite, speculațiile sunt numeroase cu privire la intențiile lui Marco Rubio, care se numără printre potențialii candidați republicani la succesiunea lui Donald Trump în 2028.

Însă secretarul de stat a negat joi, într-un interviu acordat New York Times, informațiile conform cărora ar lua în considerare să părăsească administrația Trump.