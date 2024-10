Rusia a bombardat masiv Kievul, Odesa și Herson în timpul nopții. Alarmele au sunat timp de cinci ore

Jumătatea de est a Ucrainei s-a aflat sub alertă de raid aerian timp de peste cinci ore în urma loviturilor ruse, a anunțat, duminică dimineața, armata ucraineană, conform Agerpres.

În acest interval, Moscova a lansat mai multe valuri de lovituri aeriene împotriva capitalei Kiev şi a altor orașe.

"Inamicul şi-a folosit din nou dronele împotriva Kievului în cursul nopții. Dronele rusești au pătruns în capitala Ucrainei în mai multe valuri şi din direcții diferite", a declarat Serghei Popko, șeful administrației militare de la Kiev, pe Telegram.

Toate dronele trimise asupra Kievului au fost distruse şi, conform informațiilor preliminare, nu au fost raportate pagube sau persoane rănite, a adăugat acest oficial.

Alertele de raid aerian pentru capitală şi regiunea sa au fost anunțate de trei ori în cursul nopți, însumând mai mult de cinci ore, a mai spus șeful administrației militare din Kiev.

Forțele aeriene ucrainene au precizat că Rusia a lansat în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică 87 de drone de atac şi patru rachete, dintre care au fost distruse 56 de drone și două rachete.

❗️??⚔️?? - Russian Armed Forces shell Odessa. Local publics report this. Ukrainian media also write about explosions in Kyiv.



The results of the Russian attack are still unknown. pic.twitter.com/E05LEAZgby