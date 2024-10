Rusia aruncă duminică în luptă trupele nord-coreene trimise de Kim Jong Un, avertizează Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atenționat că Rusia intenționează să trimită trupe nord-coreene în luptă împotriva țării sale încă de duminică, 27 octombrie.

El a cerut liderilor mondiali să își intensifice presiunile asupra Phenianului, care are un acord de asistență militară cu Moscova.

Coreea de Sud s-a raliat acestui apel și a îndemnat Rusia să înceteze "cooperarea ilegală" cu Coreea de Nord, în timp ce Moscova a luat măsuri pentru ratificarea tratatului său de apărare cu Phenianul, notează The Guardian.

Autoritățile de la Seul și cele ucrainene au anunțat în premieră, zilele trecute, desfășurarea de soldați nord-coreeni în Rusia.

BREAKING:



Video evidence emerges of soldiers from the North Korean army training in Russia ahead of deployment in Ukraine.



The North Koreans are from unit 44980 of the 127th Motorised Rifle Division.



They are training in Sergeyevka in Primorsky Krai in Eastern Russia



?????? pic.twitter.com/Qx0xM2Q6jh