Rusia, bombardată peste noapte cu rachete ATACMS și sute de drone ucrainene. Explozii la uzina chimică din Briansk

Ucraina a bombardat masiv Rusia în noaptea de luni spre marți, cu rachete ATACMS și sute de drone, susțin rușii, potrivit kyiv independent. De altfel, este vorba despre cel mai mare atac din acest an.

Un atac cu drone, desfășurat noaptea trecută, a cauzat pagube unei facilități industriale din orașul Engels, situat în regiunea Saratov din Rusia. Autoritățile locale nu au oferit detalii suplimentare despre locul vizat.

Engels se află la aproximativ 600 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

Roman Busargin, guvernatorul regiunii Saratov, a confirmat prin canalul său oficial de Telegram că atacul a afectat o întreprindere industrială din Engels, dar nu a specificat care anume.

Potrivit rapoartelor locale de pe canalele rusești de Telegram, în zonă au fost auzite mai multe explozii.

Ukrainian drones have successfully targeted the Engels oil depot in Russia's Saratov region in a renewed attack. pic.twitter.com/hLLXCrKMXb

Mikhail Isayev, șeful interimar al districtului Engels, a declarat că școlile din oraș vor trece la învățământul la distanță din cauza amenințării continue a unor noi atacuri cu drone.

Aeroporturile din orașele Kazan, Kaluga, Saratov și Tambov și-au suspendat zborurile în urma atacului cu drone atribuit Ucrainei.

De asemenea, o uzină chimică din regiunea Briansk, Rusia, ar fi fost avariată într-un atac aerian de noaptea trecută, au relatat mass-media rusești.

Guvernatorul regional Alexander Bogomaz a raportat că unitățile de apărare antiaeriană ruse au respins un atac cu drone deasupra regiunii Briansk. Mai târziu în acea seară, canalul de Telegram Astra a anunțat că uzina chimică din Briansk a fost lovită – posibil de o rachetă ATACMS cu rază lungă de acțiune – și a postat imagini care arătau explozii la fața locului.

Uzina chimică din Briansk produce praf de pușcă și explozibili, potrivit lui Andrii Kovalenko, șeful centrului ucrainean pentru contracararea dezinformării.

„Este importantă pentru producția de muniție de artilerie și rachete pentru armata rusă,” a declarat Kovalenko într-o postare pe Telegram după presupusul atac.

„Această întreprindere este unul dintre elementele-cheie ale industriei militare rusești.”

Military production facilities in Russia's Bryansk region aren't doing so well tonight after barrages of ATACAMS loaded with cluster munitions. pic.twitter.com/AzuU1TlsVx