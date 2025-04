Schimb de jigniri între consilierii lui Trump. Elon Musk a spus despre consilierul pentru comerț că „e mai prost ca un sac de cartofi”

Miliardarul Elon Musk l-a jignit pe consilierul pe probleme de comerț al lui Donald Trump. El a spus despre Peter Navarro, marți, într-o postare pe X, că este „mai prost decât un sac de cartofi” și un „imbecil”. Anterior, Navarro îl numise pe Musk „un asamblator de mașini”. Răfuiala publică a celor doi e un semn că tensiunile sunt la cote maxime în Administrația Trump, după ce președintele american a impus taxe vamale dure partenerilor săi comerciali.

CEO-ul Tesla și-a intensificat atacurile la adresa consilierului pentru comerț Peter Navarro. Jignirile vin după ce au apărut informații pe surse în presa americană că Elon Musk i-ar fi cerut lui Donald Trump să renunțe la taxe, dar acesta a refuzat.

De altfel, luni, într-un interviu pentru CNBC, Navarro a spus despre Musk că acesta nu este un producător de mașini ci doar un „asamblator”, ale cărui autoturisme sunt făcute din piese aduse din afara țării.

Replica lui Elon Musk nu s-a lăsat așteptată.

„Tesla are cele mai multe mașini americane. Navarro e mai prost ca un sac de cartofi. Chiar e un imbecil. Ce spune e fals”, a scris Musk în două postări pe X.

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false.