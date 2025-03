Semne stranii apar de 18 luni pe zidurile caselor în mai multe orașe din Anglia. Un cuvânt revine obsedant. Rezidenții sunt panicați

Atacurile nocturne cu vopsea au fost semnalate în Londra și în mai multe orașe din Anglia. Foto: Getty Images

Semne roșii trasate cu vopsea au apărut săptămâna aceasta pe fațadele mai multor case din nord-estul Londrei, relatează The Guardian.

Incidentul, ai cărui autori se încăpățânează să rămână necunoscuți, este al doilea de acest tip din Walthamstow în ultimele 14 zile și nu este deloc singular în țară.

Acte similare de vandalism au fost semnalate în alte localități, determinându-i pe rezidenți să preseze poliția și administrația să-i identifice pe cei responsabili și motivațiile lor.

Orașele Huddersfield, Bradford, Reading precum și o serie de cartiere londoneze se numără printre locurile unde au apărut semnele misterioase.

Autorii, care acționează noaptea, au aruncat vopsea roșie pe uși. Uneori, alături de urmele de vopsea a fost scris cuvântul "bordel", însoțit de un număr.

Mystery of red paint vandalism across England leaves residents puzzled and fearful



- From The Guardianhttps://t.co/U34qUwuLYK — GuardianNews (@GuardianNews100) March 20, 2025

Atacurile cu vopsea au inspirat teorii ale conspirației. Cuvântul "bordel" apare frecvent

În absența unei investigații serioase a poliției, printre localnici au înflorit teorii ale conspirației

Pe grupurile de cartier de pe Facebook și pe alte forumuri online, utilizatorii au avansat scenarii care variază de la activități ale bandelor de infractori până la legături cu războiul din Gaza.

Locuitorii de pe Cazenove Road din Walthamstow au declarat pentru The Guardian că au primit o scrisoare anonimă scrisă cu vopsea în care se afirma că o casă din apropiere găzduiește un bordel. Ei au insistat că nu există nicio dovadă că acest lucru ar fi adevărat.

"Este foarte stresant, mai ales că s-a întâmplat și săptămâna trecută. Am stat treji toată noaptea uitându-ne pe fereastră. Nu avem nicio idee de ce am ajuns și noi să avem vopsea pe fațada casei. Pur și simplu nu are sens", au declarat membrii unui cuplu în vârstă, în timp ce fiica lor și-a petrecut cea mai mare parte a zilei de marți curățând urmele roșii de pe imobil.

În alte orașe, eforturile poliției în a-i identifica pe făptași au rămas fără rezultat în ultimele 18 luni.

În capitală, poliția metropolitană a anunțat că încearcă să stabilească dacă există legături cu fapte similare de vandalism comise în afara Londrei.

Deputat londonez: Pentru rezidenți este terifiant

"Aceste incidente sunt examinate de echipa locală însărcinată cu siguranța în cartiere, care se asigură că toate pistele de investigație sunt explorate și că se oferă sprijin victimelor acestor atacuri", a declarat poliția.

Nu au fost efectuate arestări în aceste cazuri.

"Este profund îngrijorător faptul că acest tip de incident a fost raportat în întreaga țară și că nu există o coordonare centrală a anchetelor", a declarat Stella Creasy, deputat care reprezintă Walthamstow

"Pentru familiile și rezidenții care locuiesc în zonă este terifiant", a adăugat ea.

Poliția britanică nu a stabilit legături între atacurile cu vopsea, deși au același tipar

În Reading, atacurile au vizat o serie de locuințe la începutul anului trecut.

Partea laterală a unei clădiri a fost acoperită cu vopsea roșie și neagră, iar cuvântul "bordel" scris cu spray pe perete.

În noiembrie 2024, poliția a exclus o legătură între două acte de vandalism asupra unor blocuri de apartamente din centrul orașului Bradford.

Asta, deși în ambele cazuri a fost aruncată vopsea roșie, iar cuvântul "bordel" și forma sa greșită, "brodel", au fost scrise pe pereți și ferestre, însoțite de numere.

Unul dintre primele rapoarte de vandalism a venit din Huddersfield. Aici, în anul 2023 a fost scris "bordel 3" pe zidul unei case și s-a aruncat vopsea.

Mai târziu în același an, poliția din cartierul londonez West Hampsted din Londra a comunicat, legat de atacurile cu vopsea, că acestea nu sunt "infracțiuni motivate de ură antisemită".