Soarta armistițiului Israel - Hamas este incertă. Netanyahu amână votul, după ce SUA au salutat acordul. Bombardamente intense în Gaza

Un bombardament israelian de amploare în Gaza a ucis cel puțin 77 de persoane în Gaza, la scurt timp după ce SUA și alți aliați au salutat încheierea unui armistițiu între Israel și gruparea islamistă Hamas, care ar urma să intre în vigoare duminică, relatează CNN.

Bilanțul include 21 de copii și 25 de femei, potrivit Apărării Civile din Gaza, adaugă sursa citată.

După ce anunțul privind armistițiul a fost făcut de Qatar, Statele Unite și Egipt și a fost preluat de presa internațională, generând manifestări de emoție în rândul palestinienilor, dar și al israelienilor, statul evreu a comunicat că guvernul lui Benjamin Netanyahu a amânat votul asupra acordului cu Hamas.

Gazans search the rubble and transport the injured people to hospital after a building in Gaza City was hit by an Israeli strike that killed at least 73 people, shortly after the announcement of a ceasefire deal between Israel and Hamas.



