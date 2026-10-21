„Tehnocrat previzibil”, „francofon convins”. Ce scrie presa lui Putin despre noul prim-ministru al României

1 minut de citit Publicat la 09:21 21 Oct 2026 Modificat la 09:21 21 Oct 2026

Agenția oficială de știri a Rusiei, Tass, a prezentat într-un articol amplu numirea și învestirea în funcție a noului premier al guvernului României, Luca Niculescu, prezentând detaliile crizei politice de la București, dar și date biografice ale noului șef de guvern român.

Rușii de la Tass fac referire constant la „profilul pro-occidental” al noului prim-ministru român, dar și la „francofonia” și „francofilia” acestuia.

Luca Niculescu este descris de ruși drept un „tehnocrat previzibil, familiarizat cu funcționarea sistemului” și precizează și legăturile familiei acestuia cu PNL-ul istoric.

Rușii mai scriu că noul prim-ministru român a „manifestat încă din copilărie un interes pentru limba franceză, pe care părinții săi o vorbeau frecvent”.

„Străbunicul său a fost parlamentar și ministru al industriei și comerțului în 1918. Printre strămoșii săi s-au numărat scriitori și jurnaliști”, mai scriu rușii.

Tass a mai scris și că Luca Niculescu a fost descris de presa de la București drept un „francofon” convins.

Articolul Tass include pe larg detalii cronologice despre căderea guvernului Bolojan, etapele crizei politice de la București, inclusiv desemnările eșuate ale lui Eugen Tomac și Adrian Veștea, dar și despre relația dintre principalele partide parlamentare de la București.

În final, rușii fac o analiză a carierei jurnalistice și diplomatice a lui Luca Niculescu.