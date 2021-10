El este trăgătorul care a deschis focul într-un liceu din Texas. Drama a fost precedată de o bătaie între elevi iar imaginile au ajuns online

Patru persoane au fost rănite în urma atacului: trei persoane au fost împușcate și transportate la spital.

O a patra persoană, o profesoară însărcinată, a fost rănită după ce a căzut în busculada creată de panică și a primit îngrijiri la fața locului.

Cel care a tras este Timothy George Simpkins (foto), 18 ani, elev al liceului.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp