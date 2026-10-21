Trump eliberează o treime din rezerva de urgență a SUA pentru combustibilul de încălzire. Analiștii se îndoiesc că prețurile vor scădea

Administrația va evalua dacă sunt necesare noi eliberări de combustibil din rezervă. Foto: Getty Images

Administrația Trump pune la dispoziție sub formă de împrumuturi aproape o treime din rezerva de urgență a SUA de un milion de barili de combustibil pentru încălzire, a anunțat miercuri Departamentul Energiei, în încercarea de a tempera creșterea vertiginoasă a prețurilor, potrivit Reuters.

Măsura a fost luată după ce senatori din ambele partide politice au îndemnat administrația să elibereze combustibil pentru încălzire din rezervă.

Combustibilul pentru încălzire are o compoziție similară cu cea a motorinei, al cărei preț a atins niveluri record, depășind 6,50 dolari pe galon, în urma perturbărilor din Orientul Mijlociu provocate de războiul din Iran. Administrația Trump pune prețurile ridicate și pe seama atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia.

Administrația va evalua dacă sunt necesare noi eliberări de combustibil din rezervă, a declarat o sursă din cadrul departamentului.

SUA au apelat la Rezerva de combustibil pentru încălzirea locuințelor din nord-est o singură dată de când uraganul Sandy a lovit regiunea, în 2012. Stocul de urgență este păstrat în depozite din New Jersey, Connecticut, Massachusetts și Maine.

Aproximativ o treime dintre locuințele din New England folosesc combustibil pentru încălzire, inclusiv aproximativ jumătate dintre locuințele din Maine.

Prețurile la energie au explodat

Creșterea vertiginoasă a costurilor combustibilului pentru încălzire a devenit o temă importantă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, inclusiv în mai multe curse electorale strânse pentru Senat. Republicanii lui Trump încearcă să-și păstreze controlul asupra celor două camere ale Congresului.

Senatoarea republicană Susan Collins, din Maine, se confruntă cu o luptă dificilă pentru realegere, în timp ce cursa pentru locul vacant din Senatul statului New Hampshire este considerată indecisă între democratul Chris Pappas și republicanul John Sununu.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat că administrația este „hotărâtă să facă tot ce ne stă în putere pentru a reduce costurile energiei”. Departamentul a precizat că va organiza o procedură competitivă de licitație pentru acordarea împrumuturilor, atât pentru comercianții cu amănuntul de combustibil, cât și pentru operatorii de terminale, astfel încât combustibilul să ajungă în zonele care se confruntă cu penurii.

Collins a scris pe platforma X că măsura echivalează cu o creștere de 13% a ofertei de combustibil pentru New England și va reduce costurile încălzirii în regiune în această iarnă.

De ce sunt sceptici analiștii

Analiștii nu s-au lăsat însă convinși. Tom Kloza, consilier-șef pe probleme energetice la Gulf Oil, a scris pe X că măsura este „derutantă și probabil lipsită de consecințe” și că nu ar trebui să aibă niciun impact asupra prețurilor.

Prețurile medii cu amănuntul ale motorinei au oscilat în jurul valorii de 6,32 dolari pe galon în ultimele zile, după ce luna trecută au atins un nivel record de 6,52 dolari pe galon, potrivit organizației pentru automobiliști AAA.

Departamentul a anunțat că va împrumuta până la 315.000 de barili de combustibil pentru încălzire din depozitele din Maine, Massachusetts și Connecticut. Livrările ar urma să fie finalizate până la 13 noiembrie.

În încercarea de a controla prețurile petrolului brut, care au crescut pe fondul războiului din Iran, administrația a acceptat deja să împrumute 172 de milioane de barili de petrol din Rezerva Strategică de Petrol. Nivelul stocurilor din această rezervă de urgență, depozitată pe coastele statelor Texas și Louisiana, este cel mai scăzut din 1982.

Administrația Trump susține, de asemenea, proiectul de gazoduct Constitution al companiei Williams Companies, care ar transporta gaze naturale extrase în Pennsylvania pentru încălzirea locuințelor din New York și New England.

În această săptămână, SUA au deblocat până la 42 de milioane de dolari din fondurile prevăzute de Legea privind producția de apărare, adoptată în perioada Războiului Rece, pentru lucrările inițiale la proiectul Constitution. Statul New York a blocat proiectul din motive de mediu.