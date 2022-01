Un tsunami a lovit insula Tonga din Pacific, după o erupție masivă a unui vulcan subacvatic

Imaginile de pe rețelele de socializare au arătat apa intrând într-o biserică și în mai multe case, iar martorii au spus că cenușa a căzut peste capitala, Nuku'alofa.

O avertizare de tsunami făcut pe locuitorii insulei să meargă în zone mai înalte. Erupția vulcanului Hunga Tonga-Hunga Haʻapai a trimis unde de șoc în Pacificul de Sud.

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit ?❤️?? #Tsunami #Tonga #Oceania pic.twitter.com/j1poqeJ5Td