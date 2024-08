Uciderea fetițelor din Southport. Elon Musk primește replica premierului britanic, după ce a scris că "războiul civil este inevitabil"

Premierul britanic Keir Starmer a condamnat recentul comentariu făcut de fondatorul Tesla și SpaceX, multi-miliardarul Elon Musk, potrivit căruia "războiul civil este inevitabil", transmite BBC.

Musk a postat comentariul respectiv în replică la un clip de pe rețeaua X, în care participanți la tulburările din Marea Britanie atacă poliția cu materiale pirotehnice.

Protestele violente s-au extins în Regatul Unit după ce un adolescent britanic, fiu al unor imigranți din Rwanda, a ucis cu cuțitul trei fetițe în orașul Southport și a rănit alți opt copii și doi adulți.

"Ceea ce am văzut că se petrece în țară este o formă de huliganism organizat și violent, care nu-și are loc nici pe străzile noastre, nici online. După cum a spus ministrul de Interne, vorbim despre o minoritate de bandiți care nu reprezintă Marea Britanie. Drept răspuns la asta, i-am văzut unii dintre cei mai buni membri ai comunităților noastre ieșind să curețe mizeria", a spus un purtător de al prim-ministrului de la Londra, în replică la comentariul lui Elon Musk.

Heidi Alexander, secretarul britanic pentru Justiție, l-a criticat, de asemenea, pe miliardar pentru comentariul pe care l-a numit "total nejustificat" și "deplorabil".

BBC notează, în context, că protestele declanșate de crimele din Southport durează de o săptămână și că tulburările au fost alimentate de "dezinformarea online, de extrema dreaptă și de sentimentul anti-imigrație".

După postarea de duminică despre "războiul civil inevitabil", Musk a continuat să comenteze tulburările din Regatul Unit și l-a vizat, de astă dată, în mod direct pe premierul Starmer, după ce acesta a declarat că " nu va tolera atacurile asupra moscheilor sau comunităților musulmane".

Why aren’t all communities protected in Britain? @Keir_Starmer https://t.co/gldyguysNe