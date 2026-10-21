UE îi cere lui Elon Musk să restabilească Starlink în Ucraina. „Situația este profund îngrijorătoare”

1 minut de citit Publicat la 18:46 21 Oct 2026 Modificat la 18:51 21 Oct 2026

Elon Musk ar fi dispus restricționarea serviciului de internet prin satelit Starlink în Ucraina. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană (UE) a descris miercuri informațiile potrivit cărora Elon Musk, directorul executiv al companiei SpaceX, ar fi dispus restricționarea serviciului de internet prin satelit Starlink în Ucraina drept „profund îngrijorătoare și incompatibile cu modul în care compania a oferit acces la aceste servicii anterior”, relatează dpa, citată de Agerpres.

„SpaceX trebuie să restabilească urgent serviciile complete pentru Ucraina, care are nevoie de acest sistem pentru a opera dronele necesare apărării teritoriului său”, a declarat un purtător de cuvânt al UE la Bruxelles.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că războiul din Ucraina a demonstrat cât de mult depinde securitatea Europei de infrastructura spațială.

Din acest motiv, UE lucrează activ la dezvoltarea și construirea unei noi rețele de sateliți, numita IRIS2, care va fi formată din peste 300 de sateliți și este menită să asigure comunicații prin satelit extrem de securizate, atât în scopuri civile, cât și militare.

„Vom implica, bineînțeles, pe deplin Ucraina în acest demers”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Wall Street Journal (WSJ) și CBS News au relatat că Musk s-ar fi aflat în spatele restricțiilor impuse serviciilor de internet prin satelit Starlink în Ucraina.

Potrivit CBS News, Musk a purtat mai multe discuții cu oficiali guvernamentali înainte de luarea deciziei. El ar fi dorit clarificări cu privire la poziția președintelui Donald Trump în această chestiune.

WSJ a relatat că Musk și Trump au discutat, de asemenea, direct la telefon după impunerea restricțiilor.