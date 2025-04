UE vrea să negocieze cu Trump un acord ”zero pentru zero”. Tarifele lui Trump afectează 70% din exporturile Uniunii

Comisia Europeană analizează măsurile înainte de a formula un răspuns pentru Washington. Foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni că Uniunea Europeană este pregătită să negocieze cu Statele Unite pentru a ajunge la un acord în privința taxelor, dar, în același timp, pregătește măsuri pentru a-și apăra interesele, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.



”Am oferit taxe 'zero pentru zero' pentru bunurile industriale, așa cum am făcut cu succes cu mulți alți parteneri comerciali, pentru că Europa întotdeauna este pregătită pentru un acord bun, așa că îl menținem pe masă. Dar, de asemenea, suntem pregătiți pentru a răspunde cu contramăsuri și a ne apăra interesele”, a spus von der Leyen,

Uniunea Europeană extimează că taxele vamale generalizate ale administrației Trump se vor aplica la aproximativ 70% din exporturile blocului către piața americană, conform unei prime analize citate de Politico.

„Luate împreună, în jur de 70 la sută dintre exporturile UE vor fi afectate de tarife, ceea ce reflectă un volum de 380 de miliarde”, a declarat un oficial al Comisiei Europene sub rezerva anonimatului.

Acest număr combină tariful reciproc de 20% anunțat de Trump miercuri, dar și tariful de 25 procente pe mașini, componente auto, împreună cu cel pe oțel și aluminiu, anunțat de luna trecută.

Într-o încercare de a se distanța de abordarea americanilor față de calculul tarifelor, Comisia face propria analiză amănunțită a efectelor lor.

Deși președinta Comisiei a promis că UE e pregătită să răspundă proporțional, puțini miniștri naționali sau europarlamentari au cerut un răspuns rapid.

E de așteptat ca UE să folosească așa-zisa „bazooka comercială”, instrumentul special al blocului prin care ar putea fi țintite companiile Big Tech sau băncile, ca formă de represalii. Rămâne de văzut, însă, dacă blocul se va limita doar la a lovi importurile de motociclete Harley Davidson și de whiskey american.

Calculele europenilor

Comisia este mult mai atentă de această dată față de momentul primelor tarife ale administrației americane, când a răspuns rapid cu contra-tarife pe oțel și aluminiu.

„Când formulăm un răspuns la ceea ce este o problemă geopolitică uriașă și complexă, avem nevoie de recalibrare, iar uneori trebuie ajustată strategia”, a spus purtătorul de cuvânt pentru comerț al Comisiei, Olof Gill.

„Mai mult decât orice, asta e un avantaj pentru că ne consultăm cu statele membre în timp real. Obținem spațiul de care avem nevoie pentru a negocia cu americanii și calculăm cum putem să ne țintim mai bine răspunsul”, a adăugat el.

Un diplomat european a declarat pentru Politico că UE „nu se grăbește să răspundă”.

„Efectul economic logic al tarifelor este că numărul tranzacțiilor va scădea. Ăsta e unul dintre marile defecte ale analizei americane – când vorbesc de venituri, ei o fac de parcă toată lumea va continua să facă aceleași schmburi cu ei. Asta nu se va mai întâmpla”, a mai spus unul dintre oficialii europeni citați.

Dacă nivelul comerțului UE-SUA ar rămâne la fel, guvernul american ar urma să câștige 81 de miliarde de euro din tarife, față de 7 miliarde anul trecut, conform calculelor Comisiei.

Un răspuns în două etape

Uniunea Europeană se pregătește să răspundă în două etape – prima va începe la jumătatea lui aprilie, când deja anunțatele contramăsuri pentru tarifele pe oțel și aluminiu vor intra în vigoare.

Guvernele europene vor vota pachetul săptămâna viitoare, iar el va intra în vigoare în aprilie și în mai.

A doua etapă va fi împotriva tarifelor de 25 de procente pe mașini și pe componente auto. În ea se va include și răspunsul la tarifele generalizate de 20 la sută.

Împreună, aceste două etape au menirea de a convinge SUA să vină la masa negocierilor. Până acum, guvernul american a refuzat să facă acest lucru.

Comisia se bazează și pe noi taxe vamale separate pentru semiconductori și pentru produse farmaceutice.

Pentru a pregăti industriile mai bine pentru efectele acestor taxe, președinta Von der Leyen urmează să discute cu liderii lor în următoarele zile. Ele vin după alte discuții strategice cu lideri din sectoarele auto și al oțelului.