Omul din umbra lui Vladimir Putin. Este considerat a fi adevăratul arhitect al „planului de subjugare a Ucrainei”

Anterior, Nikolai Patrușev a condus Serviciul Federal de Securitate (FSB), succesorul KGB-ului. Patrușev este unul dintre cei mai apropiați asociați ai lui Putin la Kremlin și ar avea încă un impact uriaș asupra lui, potrivit site-ului polonez Onet.pl.

Potrivit sursei citate, orientarea ideologică a lui Patrușev este clară: Occidentul este întotdeauna de vină pentru tot ce merge prost în Rusia. Jurnalista Catherine Belton susține că Patrușev este „arhitectul planului de subjugare a Ucrainei”. Adică planul aprobat de Putin însuși. Potrivit jurnalistei, Putin și Patrușev „cred cu adevărat că Washington controlează Kievul”.

Mai mult, nu se așteptau la o apărare atât de acerbă și eficientă din partea Ucrainei. Jurnalistă și scriitoare, Catherine Belton a fost în perioada 2007-2013 corespondent la Moscova pentru Financial Times. A publicat o carte în 2020, intitulată „Oamenii lui Putin”, volum desemnat cartea anului de către publicațiile The Economist, Financial Times, New Statesman și The Telegraph. Belton locuiește la Londra și în prezent lucrează ca jurnalist de investigație pentru Reuters.

Potrivit jurnalistei, președintele rus a avut încredere în asigurările unui consilier apropiat că SUA vor să creeze o țară din Ucraina care ar fi periculoasă pentru statalitatea rusă, că Volodimir Zelenski a devenit președinte după ce a fost uns de americani, iar poporul asuprit al Ucrainei i-ar primi pe ruși cu braţele deschise, ca salvatori ai naţiunii.

Primul oficial din Rusia care recunoaște public că invazia din Ucraina nu merge conform planului

Războiul din Ucraina decurge mai lent decât se aștepta Kremlinul, potrivit Reuters. Declaraţia surprinzătoare vine chiar de la unul dintre apropiaţii lui Vladimir Putin.

Afirmaţia e cu atât mai puternică cu cât apropiatul liderului de Moscova este chiar fostul său șef de securitate, Viktor Zolotov. Declaraţiile au fost făcute la o slujbă bisericească condusă de patriarhul ortodox Kiril.

Zolotov a dat vina pentru progresul mai lent decât se aștepta pe ceea ce el a spus că sunt "forțele ucrainene de extremă-dreapta", care "se ascund în spatele civililor", acuzație făcută în mod repetat de oficiali din Rusia.

Afirmaţiile lui Zolotov par să fie în contradicţie cu o declaraţie de vineri a ministrului rus al apărării Serghei Şoigu, care i-a spus lui Vladimir Putin că "totul se derulează conform planului".



"Aş spune că, da, nu totul se derulează atât de repede după cum ne-am dori", a spus Zolotov, în declaraţii publicate pe site-ul Gărzii Naţionale. "Însă noi ne îndreptăm spre obiectivele noastre pas cu pas şi victoria va fi de partea noastră, iar această icoană va proteja armata rusă şi va accelera victoria noastră", a mai spus Zolotov în timpul slujbei.

Viktor Zolotov este un important oficial rus în domeniul securităţii, care a condus odată garda personală a lui Vladimir Putin. În prezent, el este şeful Gărzii Naţionale.

Război în Ucraina, ziua a 19-a. Orașul Mariupol a fost bombardat în această dimineață din patru direcții.

Luni dimineață, alte explozii au răsunat în Kiev. Cel puțin două persoane au murit și trei au fost spitalizate după ce o clădire rezidențială dintr-o suburbie a capitalei a fost lovită de bombardamente, au anunțat astăzi serviciile de urgență din Ucraina.