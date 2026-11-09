Un angajat al centralei nucleare Zaporojie a fost ucis într-un atac cu dronă, în drum spre serviciu

1 minut de citit Publicat la 21:13 09 Noi 2026 Modificat la 21:13 09 Noi 2026

Turnurile de răcire ale Centralei Nucleare Zaporojie din Enerhodar, oraş aflat în sud-estul Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Un angajat al centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, aflată sub ocupaţie rusă, a fost ucis într-un atac cu dronă, au anunţat luni conducerea centralei şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA). Conducerea centralei a atribuit Ucrainei responsabilitatea pentru moartea bărbatului. Potrivit acesteia, maşina sa a fost lovită de o dronă în timp ce se îndrepta spre locul de muncă, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Conform relatărilor ruseşti, un alt angajat al centralei a fost ucis într-un atac cu dronă asupra vehiculului său, în timp ce se deplasa spre serviciu, la sfârşitul lunii octombrie. De asemenea, un alt muncitor, care curăţa centrala, a fost ucis într-un atac cu dronă în oraşul vecin Energodar, la începutul lunii noiembrie.

AIEA nu atribuie, în general, responsabilitatea pentru incidentele militare din jurul centralei, dar directorul general al agenţiei, Rafael Grossi, a condamnat atacurile şi a cerut încetarea imediată a acestora.

Grossi a descris incidentele drept „atacuri inacceptabile care încalcă piloni indispensabili ai siguranţei nucleare”.

„Întreg personalul centralei nucleare trebuie să îşi poată desfăşura activitatea importantă fără stres inutil sau teamă”, a subliniat el într-un mesaj pe platforma X.

The IAEA has been informed that one employee of the Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (ZNPP) was killed in a drone attack today, in the latest incident affecting plant personnel and further endangering nuclear safety and security during the military conflict. Separately today, an employee of the nearby Zaporizhzhya Thermal Power Plant was also killed by a drone. It came a few days after another ZNPP employee was reportedly killed by a drone. IAEA DG @rafaelmgrossi strongly condemns the deadly strikes and says they represent unacceptable attacks violating indispensable nuclear safety pillars. All such attacks on nuclear plant workers must stop immediately, DG Grossi says. All nuclear plant personnel must be able to carry out their important work without undue stress or fear, DG Grossi adds. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 9, 2026

Zaporojie este cea mai mare centrală nucleară din Europa. La scurt timp după începerea războiului din Ucraina, aceasta a intrat sub control rus şi, de atunci, a fost bombardată în mod repetat.

Reactoarele centralei nu sunt în funcţiune, dar necesită în continuare răcire, ceea ce presupune utilizarea unor linii de alimentare externe sau a unor generatoare diesel. În cursul weekendului, centrala a fost nevoită să se bazeze pe generatoare, în urma unei noi întreruperi a alimentării cu energie electrică.