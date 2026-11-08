Alertă la centrala nucleară Zaporojie: A rămas fără alimentare cu energie electrică. Reactoarele sunt răcite cu generatoare de rezervă

1 minut de citit Publicat la 17:03 08 Noi 2026 Modificat la 17:03 08 Noi 2026

AIEA a anunțat pe 23 octombrie că principala linie electrică Dniprovska era în continuare indisponibilă. FOTO: Profimedia Images

Centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei în sud-estul Ucrainei, a rămas fără alimentare externă cu energie electrică și utilizează din nou generatoare de rezervă pentru răcirea reactoarelor, au anunțat duminică administrația centralei și organismul de supraveghere nucleară al ONU, potrivit Reuters.

Zaporojie, care nu mai produce energie electrică, dar are nevoie de alimentare cu electricitate prin două conexiuni externe pentru a menține combustibilul nuclear la o temperatură sigură, și-a pierdut alimentarea cu energie din exterior după deconectarea liniei electrice Ferosplavna, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

„Cauza și locul ultimei deconectări nu sunt încă cunoscute”, a transmis AIEA într-o postare pe X, adăugând că centrala dispune în prezent de rezerve suficiente de combustibil pentru a menține în funcțiune un număr limitat de generatoare diesel de urgență timp de aproximativ două săptămâni.

AIEA a anunțat pe 23 octombrie că principala linie electrică Dniprovska era în continuare indisponibilă.

La începutul lunii septembrie, a intrat în vigoare un armistițiu local, mediat de AIEA, care a permis efectuarea reparațiilor necesare pentru restabilirea alimentării externe cu energie electrică a centralei Zaporojie, care fusese privată de aceasta din 20 august.

Rusia a ocupat centrala nucleară, cea mai mare din Europa, cu șase reactoare, în primele săptămâni ale războiului declanșat de invazia Moscovei în țara vecină, în februarie 2022.

De atunci, Moscova și Kievul s-au acuzat în mod repetat reciproc de acțiuni militare care pun în pericol siguranța nucleară.

Administrația instalată de Rusia la centrală a declarat că linia Ferosplavna a fost deconectată de un „sistem automat de protecție”, adăugând că nivelurile de radiații din incinta centralei și din zona de supraveghere se mențin în limite normale.

„Personalul centralei nucleare Zaporojie monitorizează toți parametrii operaționali ai echipamentelor. Toate măsurile necesare pentru menținerea stării de siguranță a unităților energetice sunt luate în totalitate”, a transmis administrația centralei într-un comunicat publicat pe aplicația de mesagerie MAX.