Un asteroid gigantic va trece aproape de Terra în cursul acestei luni

Foto: Pixabay

Un asteroid de dimensiuni relativ mari, care rivalizează cu cele mai înalte clădiri din lume, va trece prin apropierea Terrei în cursul acestei luni, conform unui anunţ făcut de NASA, transmite miercuri Live Science.



Asteroidul 2000 QW7 are un diametru estimat între 290 şi 650 de metri, fiind probabil mai mare decât celebra Empire State Building (381 metri) şi puţin mai mic decât cea mai înaltă clădire din lume, turnul Burj Khalifa din Dubai (828 metri).



Conform Centrului pentru Studierea Obiectelor din apropierea Pământului (Center for Near Earth Object Studies - CNEOS), acest asteroid va trece pe lângă Pământ la 14 septembrie.



Astronomii asigură că nu există pericol de ciocnire cu Terra, pentru că asteroidul va trece cu o viteză foarte mare - în jur de 23.100 km/h - şi la o distanţă de 0,03 unităţi astronomice (1 unitate astronomică este egală cu distanţa medie de la Soare la Pământ, adică 150 de milioane de kilometri). În kilometri, distanţa la care va trece acest asteroid este de 5,3 milioane de kilometri, adică de aproape 14 ori distanţa dintre Pământ şi Lună.



Cu toate acestea, asteroidul 2000 QW7 este inclus în categoria obiectelor din apropierea Pământului (near-Earth objects), la fel ca orice alt obiect cosmic care trece la o distanţă egală sau mai mică de 1,3 unităţi astronomice.