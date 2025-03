Un bărbat cu un detector de metale a găsit un inel de aur cu smaralde, în Anglia. Ulterior, a aflat că a descoperit, de fapt, o comoară

După ce a găsit inelul medieval, Mark Sell l-a anunţat pe proprietarul terenului din King Row. Apoi, a contactat autorităţile şi a predat bijuteria rară. Sursa foto: Profimedia Images

Un fost pompier din Anglia a găsit cu ajutorul unui detector de metale un inel de aur cu smaralde. Ulterior, el a aflat că a descoperit, de fapt, o comoară inestimabilă. Luna aceasta, bijuteria rară, despre care se crede că a aparţinut unui episcop care a trăit în epoca medievală, va fi scoasă la licitaţie.

Potrivit experţilor, inelul din aur cu pietre preţioase s-ar putea vinde cu peste 20.000 de euro în cadrul licitaţiei, au scris jurnaliştii de la BBC.

Inspirat de forma hexagonală a fagurilor de miere, inelul are în centru un safir, care este încadrat de două smaralde și două granate. Descoperirea inedită a fost făcută de Mark Sell în timp ce se afla cu detectorul de metale pe un câmp din King Row, Shipdham, în 2019.

În vârstă de 63 de ani, fostul pompier a spus că a fost "uimit" când a observat ceva aur strălucind în noroi și a plănuit să împartă banii pe care îi va obţine de urma bijuteriei cu proprietarul terenului. Inelul, care datează de la sfârșitul secolului al XII-lea - începutul secolului al XIII-lea, va fi scos la licitație de către Noonans Mayfair pe 26 martie.

Într-un interviu oferit jurnaliştilor de la BBC, Mark Sell a povestit că, în ziua în care a găsit inelul de aur, s-a plimbat ore în şir în acea zonă. Într-o ultimă încercare, făcută într-o seară de noiembrie din 2019, detectorul său de metale a prins un semnal slab. Optimist, el a săpat aproape 25 de centimetri, iar când a dat de bijuteria rară, a fost extrem de surprins.

"Eu am fost uimit să văd o linie subțire de aur în bulgărele de pământ pe care l-am săpat și, pe măsură ce am șters noroiul, am putut vedea montura unui inel medieval de aur cu pietre prețioase. De asemenea, am putut observa că inelul era complet, cu toate pietrele originale încă la locul lor și se afla într-o stare perfectă", a declarat fostul pompier, care este la pensie acum.

Inelul de aur cu cinci pietre preţioase, care a fost purtat de un episcop în epoca medievală, a putut fi admirat o vreme la Muzeul Britanic. Ulterior, el a fost predat oficialilor de la Noonans Mayfair, care l-au pregătit pentru licitaţie. Se aşteaptă ca bijuteria rară să fie vândută cu peste 20.000 de euro.