Un bărbat nevăzător, umilit la metrou de un călător. Întregul moment a fost filmat (VIDEO)

Un bărbat nevăzător, fost medic, care circula cu metroul împreună cu cățelul său, a fost umilit de un alt călător. Bărbatul se afla la o stație de metrou, cobora scările rulante atunci când călătorul i s-a adresat.

Amit Patel stătea pe scările rulante, iar patrupedul era chiar lângă el pentru a-l sprijini. La un moment dat, un călător grăbit i-a spus, pe un ton nepoliticos, să-și dea câinele la o parte pentru a putea trece.

”Nu te poți muta pe dreapta?”, a spus călătorul.

Un angajat de la metrou a sărit în apărarea bărbatului nevăzător spunând "este un câine pentru persoanele cu probleme de vedere. El se bazează pe câinele lui”.

Întreaga discuție a fost filmată cu ajutorul camerei video pe care patrupedul o avea prinsă de zgardă.

Fostul medic a povestit în cadrul unei emisiuni experiența pe care a trăit-o. Acesta a explicat că de fiecare dată când se află pe scările rulante are o senzație de parcă ar cădea în gol și că animalul său de companie îl ajută foarte mult.

If you see a #GuideDog on a escalator please wait patiently behind. Under no circumstance should you try to push through! I’m trained to hold my ground to keep dad & myself safe. Great job by @TfL staff who was with us ? @guidedogs @GuidedogsLondon @transportforall #LondonBridge pic.twitter.com/zny8J6zisI