Rusia încearcă să repornească centrala nucleară Zaporojie. Imagini din satelit arată că planul lui Putin e în desfășurare

Rusia construiește linii electrice în sud-estul Ucrainei ocupate pentru a conecta la propria rețea centrala nucleară Zaporojie, capturată în primele luni ale războiului, potrivit unui nou raport Greenpeace. Este cel mai clar indiciu de până acum că Moscova intenționează să repornească instalația, în ciuda riscurilor și a apelurilor internaționale de a include viitorul centralei în negocierile de pace.

Imaginile din satelit, analizate de Greenpeace și verificate de The New York Times, arată că din februarie Rusia construiește peste 80 km de linii și stâlpi de înaltă tensiune între orașele ocupate Mariupol și Berdeansk, pe coasta Mării Azov. Potrivit Greenpeace, aceste lucrări vizează conectarea unei noi rețele la o stație electrică importantă din apropiere de Mariupol, care era legată anterior de centrala nucleară Zaporojie, aflată la aproximativ 225 km mai spre vest.

„Planul lui Putin de a reporni centrala de la Zaporojie depinde de construirea unor noi linii de transport a energiei – iar acestea sunt primele dovezi fizice ale acelui plan”, a declarat Shaun Burnie, expert în energie nucleară la Greenpeace Ucraina.

Centrala Zaporojie este cea mai mare din Europa și, înainte de război, asigura aproximativ un sfert din energia electrică a Ucrainei. După ce a fost ocupată de ruși, toate cele șase reactoare au fost treptat oprite, ultimul fiind închis în 2023. De atunci, instalația a rămas un punct sensibil, din cauza apropierii de linia frontului și a riscurilor de securitate nucleară.

Russia builds power lines to connect Europe's largest nuclear plant in occupied Ukraine to its own electrical grid — Greenpeace.



Satellite images show that Russia has constructed 90 km (55 miles) of high-voltage power lines connecting to the captured Zaporizhzhia nuclear power… pic.twitter.com/Kmv0i7Gmxb