Ministrul Daniel David spune că va rămâne la Educație dacă se îndeplinesc anumite condiții: „Altfel, aștept să mă întorc la UBB”

Ministrul Educației, Daniel David. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat, joi, la Cluj, că ar putea să rămână în continuare ministrul Educaţiei, dar pentru asta trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii.

„M-a bucurat faptul că preşedintele m-a numit direct, în sensul că i-ar plăcea să fie o continuitate. Pe de altă parte, misiunea mea pentru care am mers la Bucureşti este pentru a întări într-o situaţie complicată politică şi economico-financiară componenta euro-atlantică, pentru a duce la bun sfârşit activităţile într-un sistem complicat de educaţie şi cercetare, să nu apară sincope majore, să nu apară probleme, pentru a iniţia nişte reforme absolut necesare pe termen scurt, adică pe care le poţi implementa în câteva luni, şi, foarte important, să fac un diagnostic al sistemului şi să spun ce ar trebui făcut pe termen mediu şi lung. Eu am făcut acest lucru, etapa mea s-a încheiat”, a spus Daniel David.

El a trecut în revistă câteva condiţii care ar trebui să fie întrunite pentru a-şi continua mandatul la Ministerul Educaţiei.

„Dacă va fi vreo continuitate, depinde de foarte mulţi factori: înţelegerile politice, pentru că nu eşti ministru pentru că tu vrei, cineva trebuie să te propună, cineva trebuie să te susţină. Eu sunt tehnocrat în acest moment, susţinut de PNL, nu am mers acolo fiindcă am vrut eu. Asta este o condiţie, din partea factorului politic. După aceea, sunt nişte condiţii care mă interesează pe mine. Într-un potenţial mandat este foarte important ca reformele pe care le-am propus în raportul QX să fie asumate şi implementate pe termen mediu şi lung. Eu nu am mers să fiu ministru pentru CV şi să fac o administrare a unui sistem, deşi administrarea e importantă. Dacă se asigură nişte reforme, putem discuta.

Dacă ne asumăm creşterea graduală a bugetului, nu mă aştept la o creştere a bugetului în acest an, dar având un preşedinte care vorbeşte pentru educaţie, mă aştept ca peste peste cinci ani, printr-o creştere graduală, să atingem ceea ce noi am pus în lege fără să ne oblige nimeni, 15% din bugetul general consolidat cheltuieli pentru educaţie şi 1% din PIB pentru cercetare. Asta, înţeleg că nu acum, dar peste cinci ani. Şi trebuie să vină cu reforme care să eficientizeze sistemul şi sub aspect administrativ-financiar. Dacă se întrunesc aceste condiţii s-ar putea să continui, altfel aştept să mă întorc la UBB, unde avem foarte multe de lucru", a precizat ministrul.

Daniel David a participat, joi, la inaugurarea celei de-a 23-a facultăţi a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) - Facultatea de Ştiinţe Medicale şi ale Sănătăţii.