„Un eveniment istoric”. Ucraina a reușit o premieră mondială: un militar rănit, evacuat de pe linia frontului cu ajutorul unei drone

Ucrainenii au folosit pentru prima dată o dronă pentru a slava un soldat rănit pe front. Foto: Captură video

Brigada 92 de Asalt a Ucrainei a anunțat luni că forțele ucrainene au evacuat un soldat rănit de pe linia frontului folosind o dronă aeriană grea, numind-o prima astfel de operațiune din lume, scrie presa de la Kiev.

Compania de Sisteme Terestre Autopilotate a brigăzii a raportat misiunea pe canalul său oficial de Telegram în aceeași zi. La evacuare a participat personal din Brigada 92 de Asalt, Brigada 30 Mecanizată, Brigada 14 Mecanizată, Corpul 10 de Armată și producătorul ucrainean Gurzuf Defence.

„Acesta este un eveniment istoric, cel puțin pentru unitatea noastră”, a declarat Napalm, comandant de echipă și programator în cadrul companiei de sisteme terestre fără pilot a Brigăzii 92.

Infanteristul rănit din Brigada 30 Mecanizată nu a putut părăsi poziția sa folosind vehicule terestre convenționale fără pilot. Unitatea a atribuit acest lucru activității intense a dronelor rusești și terenului puternic minat.

În schimb, soldații au adaptat un hexacopter greu Gurzuf Defence, fabricat în Ucraina, configurat inițial ca bombardier, pentru a transporta militarul rănit. Gurzuf Defence a furnizat drona gratuit pentru operațiune.

BREAKING: Ukraine has carried out the world’s first medical evacuation of a human via a drone from the battlefield the 30th mechanised brigade of Ukraine managed to save their injured comrade from a minefield. Just absolutely insane. https://t.co/TxcR5Lz0MG — WarMonitor???? (@WarMonitor3) October 19, 2026

Specialiștii din Brigada 92 au colaborat cu producătorul pentru a modifica aeronava și a menține stabilitatea în timpul transportului unei persoane. De asemenea, au efectuat teste preliminare la instalațiile de apărare din Gurzuf înainte de a planifica misiunea cu alte unități participante.

Un operator de dronă din Brigada 30 Mecanizată a pilotat aeronava în timpul evacuării. Misiunea a reușit, iar militarul rănit este acum în curs de tratament și reabilitare, viața sa nemaifiind în pericol, potrivit unității.

Evacuarea evidențiază un efort mai amplu al Ucrainei de a utiliza sisteme fără pilot pentru misiuni efectuate în mod tradițional de personal și vehicule terestre. Astfel de platforme pot reduce expunerea atunci când minele, artileria și supravegherea cu drone fac ca evacuarea convențională a victimelor să fie deosebit de periculoasă.

Salvarea a avut loc la câteva zile după ce Ucraina a început testarea în prima linie a StarGate, o dronă special concepută pentru evacuare aeriană, dezvoltată de compania de apărare SkyFall la cererea Regimentului 475.

Aeronava transportă până la 150 de kilograme pe o targă de uz medical și are o rază de acțiune într-o singură direcție de 15 kilometri, suficientă pentru a ajunge la trupele din zonele afectate de drone. Se așteaptă ca fiecare sistem să coste cel puțin 50.000 de dolari, producția fiind prevăzută la până la 1.000 de unități pe lună până la sfârșitul anului 2026.

Roboții terestri s-au ocupat până acum de o mare parte din această muncă, mașinile operate de Corpul al Treilea Armată evacuând peste 600 de soldați răniți în primul lor an de operațiuni.