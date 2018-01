Un hotel de lux interzice accesul tuturor bloggerilor

Un hotel de lux din Dublin a interzis accesul influencerilor de pe rețelele de socializare, după ce o tânără bloggeriță a cerut un sejur gratis și a început să plângă atunci când a fost refuzată.

Elle Darby, al cărei canal de YouTube are aproape 90.000 de fani, a vrut să colaboreze cu The White Moose Cafe, spunând că ar vrea să facă reclamă hotelului, petrecând un sejur acolo de Valentine's Day, alături de iubitul său, scrie The Independent.

Proprietarul a refuzat-o, întrebând-o cum vor fi plătiți toți angajații care o vor servi, iar conversația a fost făcută publică.

Internauții au identificat-o imediat pe Elle Darby, care s-a confruntat cu un val de reproșuri pentru gestul său.

Tânăra a răspuns într-un video, unde a izbucnit în lacrimi.

După acest episod, proprietarul hotelului a decis să interzică accesul tuturor bloggerilor, punând sub semnul întrebării onestitatea acestora.