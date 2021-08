Antena 3 › Externe › Un preot și-a cusut buzele în semn de protest față de suprimarea informațiilor științifice despre schimbările climatice Un preot și-a cusut buzele în semn de protest față de suprimarea informațiilor științifice despre schimbările climatice

Sursa foto: Twitter

Un preot și-a cusut buzele pentru a protesta împotriva „suprimării” științei climatice în mass-media controlată de mogulul conservator Rupert Murdoch, investitor la publicațiile The Sun, The Times, Fox News și The Wall Street Journal.