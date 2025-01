Un speaker motivațional a murit în incendiile din Los Angeles. Mama sa a încercat să-l salveze, dar a rămas fără apă

Speakerul motivațional Rory Sykes, în vârstă de 32 de ani, a murit în incendiile din Los Angeles. Născut orb, el a rămas captiv în casa sa din Malibu. Mama lui a încercat să-l salveze și să stingă focul, însă a rămas fără apă, transmite people.com.

Anunțul a fost făcut chiar de către mama sa pe X.

„Cu mare tristețe trebuie să anunț moartea frumosului meu fiu în incendiile din Malibu”, a scris Shelley joi, adăugând că „are inima frântă”.

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx