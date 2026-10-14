Ungaria sărbătorește deblocarea celor 4.2 miliarde de euro de către UE şi revenirea Erasmus Plus: „Un rezultat concret al negocierilor”

1 minut de citit Publicat la 21:34 14 Oct 2026 Modificat la 21:34 14 Oct 2026

Ministrul ungar de Externe, Anita Orban. Foto: Getty Images

Guvernul Ungariei a sărbătorit, miercuri, deblocarea a 4,2 miliarde de euro din fonduri europene şi redobândirea accesului la programele Erasmus+ (Erasmus Plus) şi Orizont Europa, suspendat din cauza încălcării statului de drept de către fostul executiv ultranaţionalist condus de premierul Viktor Orban, transmite EFE, potrivit Agerpres.

„Acesta este, pentru mine, unul dintre cele mai importante rezultate concrete ale negocierilor cu Uniunea Europeană”, a declarat ministrul de Externe Anita Orban, într-un mesaj pe reţelele sociale.

Consiliul a oprit, marţi, măsurile de condiţionalitate impuse Ungariei pentru derapajul antidemocratic al fostului guvern, a deblocat 4,2 miliarde de euro şi a restabilit accesul ţării la programele Erasmus+ şi Orizont Europa.

Şefa diplomaţiei ungare a anunţat acum că atât studenţii universitari, cercetătorii şi profesorii, începând cu acest an academic, vor putea avea acces la programele Erasmus+ şi Orizont Europa.

„Astăzi începe un nou capitol pentru Ungaria şi pentru Europa”, a afirmat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a salutat „cu satisfacţie” anunţul.

Prin această măsură se pune capăt unei îngheţări care fusese convenită în 2022 şi care a reprezentat prima utilizare a aşa-numitului „mecanism de condiţionalitate” al UE, un instrument împotriva abaterilor antidemocratice şi atacurilor asupra statului de drept.

În aprilie 2021, guvernul premierului Orban a creat „fundaţii de interes public” pentru a administra universităţile, structuri pe care UE le-a considerat incompatibile cu regulile sale din cauza prezenţei politicienilor apropiaţi executivului şi a lipsei de transparenţă în gestionarea fondurilor comunitare.

Ca răspuns la această decizie, Bruxelles-ul a blocat accesul pentru aproape toate universităţile ungare la aceste proiecte europene de schimb universitar.

Comisia Europeană a blocat între 2022 şi 2023 un total de 20 de miliarde de euro din cauza politicilor guvernului Orban.

Noul executiv condus de Peter Magyar a ajuns la putere în mai având, printre priorităţi, recuperarea acestor fonduri, conform promisiunilor făcute în campania electorală înainte de alegerile din aprilie.