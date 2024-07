Viktor Orban s-a dus în „misiune de pace” la Xi Jinping în China, după ce l-a vizitat pe Putin la Moscova

Premierul ungar Viktor Orban a ajuns luni la Beijing, unde s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping. Aceasta este a treia vizită neașteptată a lui Orban de când Ungaria a preluat președinția rotativă a Uniunii Europene în iulie, după deplasările recente în Ucraina și Rusia, parte a ceea ce el descrie ca fiind o „misiune de pace".

„Misiunea de pace a premierului Viktor Orban continuă", a declarat Bertalan Havasi, şeful de presă al premierului lui Viktor Orban.

„China este o putere cheie în crearea condițiilor pentru pace în războiul Rusia Ucraina. Acesta este motivul pentru care am venit să mă întâlnesc cu președintele Xi la Beijing, la doar două luni după vizita sa oficială la Budapesta. #HU24EU #peacemission”, a scris Orban pe X.

#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ